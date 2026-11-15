Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA

Блог

Віталій Шапран
Віталій Шапран

Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe
Події в Росії / Думки
Time to read1 хв
915
Блог |

Де взяти гроші на війну? Кремль забиратиме пенсійні накопичення росіян

Ілюстрація. Російський рубль
Ілюстрація. Російська економіка. Джерело: Depositphotos

Минулого тижня мінфін РФ взявся тестувати націоналізацію пенсійних накопичень росіян. Відомство розробило законопроєкт, за яким пенсійні накопичення (ПН) росіян конвертуються в програму довгострокових заощаджень (ПДЗ).

На першому етапі нововведення буде стосуватись "мертвих душ" – людей, які не приходять за своїми нарахуваннями, оскільки не знають про них або померли. Різниця між ПН та ПДЗ має велике значення для Мінфіну, оскільки дозволить йому спрямувати кошти росіян на купівлю довгострокових урядових облігацій (ОФЗ).

Після провалу аукціонів ОФЗ влітку, у вересні та жовтні, а також падіння ліквідності ринку, Мінфіну довелось піднімати дохідність по ОФЗ, щоб заманити на ринок більше покупців. Зростання дохідності не дало кардинального ефекту: попит на довгострокові ОФЗ навіть з-під палки ЦБР був дуже слабким. Тож тепер Мінфін РФ, щоб закрити дефіцит 2026 року, звернувся по допомогу до "мертвих душ".

Читайте також
Дмитро ЧернишовДмитро Чернишов
10,2 т.
Ще не навоювалися? Україна перетворює нафтову імперію Путіна на чорну діру для бюджету
10,2 т.
Ще не навоювалися? Україна перетворює нафтову імперію Путіна на чорну діру для бюджету
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
3,9 т.
Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ: на території промзони спалахнула пожежа. Фото
3,9 т.
Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ: на території промзони спалахнула пожежа. Фото
Едуард РубінЕдуард Рубін
9,6 т.
Усе йде за планом: Волгоградський НПЗ запалив не лише небо, а й паніку
9,6 т.
Усе йде за планом: Волгоградський НПЗ запалив не лише небо, а й паніку

Як це заведено в РФ, щоб народ не проводив паралелі з персонажами М.В. Гоголя, пенсії "мертвих душ" в російських ЗМІ політкоректно називають "пенсії мовчунів". Втім, містичний характер дій Мінфіну РФ – покористуватися грошами мертвих – від зміни назви не змінюється.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:facebook.com
Схожі теми
Падіння рубля в РосіїСанкції проти РосіїСоціально-економічна ситуація в РосіїРосіяросіяни
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!