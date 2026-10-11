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Чума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заяву

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 7,5 т.
Чума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заяву
У ВООЗ опублікували офіційну заяву щодо чуми в Росії. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прокоментувала загибель співробітниці російського науково-дослідного центру в Сибіру, що займається вивченням чуми. Наразі експертам не вдалося встановити точну причину пневмонії, яка стала причиною смерті лаборантки.

При цьому випадків захворювання на чуму або інші небезпечні інфекції зареєстровано не було. Про це йдеться у заяві ВООЗ від 10 жовтня.

Результати аналізів та карантинні заходи

Лаборантка захворіла та померла 2 жовтня за невстановлених обставин. Інцидент викликав широкий резонанс у соціальних мережах і призвів до введення карантину приблизно для 200 осіб, які контактували із загиблою.

За інформацією російського державного регулятора, переданою до ВООЗ, аналізи самої померлої та всіх осіб, які контактували з нею, дали негативні результати на наявність високонебезпечних патогенів.

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У жодної з осіб, які контактували з нею, не спостерігалося жодних симптомів захворювання. Наразі медичне обстеження всіх контактних осіб повністю завершено. Інших пов’язаних випадків тяжкої пневмонії виявлено не було.

Російська влада також зазначила, що співробітниця була своєчасно вакцинована, а в її організмі не виявлено мікроорганізмів, з якими вона працювала в лабораторії.

Оцінка ризиків

В офіційній заяві міжнародної організації підкреслюється, що загрози поширення інфекції на даний момент немає, проте головне питання залишається відкритим.

"На підставі наданої інформації ВООЗ не виявила доказів триваючої передачі інфекції, пов’язаної з цією подією. Ключовою невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу у померлого співробітника лабораторії", – йдеться в заяві організації.

Як писав OBOZ.UA, 8 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що поки що не вважає спалах легеневої чуми в Росії біологічною зброєю. Водночас американська адміністрація має намір детальніше розібратися в ситуації, вимагаючи чітких висновків.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)ЧумаРосія
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