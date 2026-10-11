Чума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заяву

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прокоментувала загибель співробітниці російського науково-дослідного центру в Сибіру, що займається вивченням чуми. Наразі експертам не вдалося встановити точну причину пневмонії, яка стала причиною смерті лаборантки.

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При цьому випадків захворювання на чуму або інші небезпечні інфекції зареєстровано не було. Про це йдеться у заяві ВООЗ від 10 жовтня.

Результати аналізів та карантинні заходи

Лаборантка захворіла та померла 2 жовтня за невстановлених обставин. Інцидент викликав широкий резонанс у соціальних мережах і призвів до введення карантину приблизно для 200 осіб, які контактували із загиблою.

За інформацією російського державного регулятора, переданою до ВООЗ, аналізи самої померлої та всіх осіб, які контактували з нею, дали негативні результати на наявність високонебезпечних патогенів.

У жодної з осіб, які контактували з нею, не спостерігалося жодних симптомів захворювання. Наразі медичне обстеження всіх контактних осіб повністю завершено. Інших пов’язаних випадків тяжкої пневмонії виявлено не було.

Російська влада також зазначила, що співробітниця була своєчасно вакцинована, а в її організмі не виявлено мікроорганізмів, з якими вона працювала в лабораторії.

Оцінка ризиків

В офіційній заяві міжнародної організації підкреслюється, що загрози поширення інфекції на даний момент немає, проте головне питання залишається відкритим.

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"На підставі наданої інформації ВООЗ не виявила доказів триваючої передачі інфекції, пов’язаної з цією подією. Ключовою невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу у померлого співробітника лабораторії", – йдеться в заяві організації.

Як писав OBOZ.UA, 8 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що поки що не вважає спалах легеневої чуми в Росії біологічною зброєю. Водночас американська адміністрація має намір детальніше розібратися в ситуації, вимагаючи чітких висновків.

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