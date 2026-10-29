Сьогодні вранці українці дізналися нову назву – "Стерлітамак", атакований сьогодні вранці в Башкортостані.

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"Стерлітамак" – один із найважливіших промислових центрів Башкортостану та помітний вузол російської хімічної й нафтохімічної промисловості. Його значення для росії полягає передусім у виробництві соди, хлору, каустичної соди, синтетичних каучуків, полімерів і спеціальних хімічних компонентів, які використовуються в багатьох галузях, зокрема тих, що мають значення для оборонно-промислового комплексу.

Особливий інтерес становить ФКП "Авангард" – окреме підприємство "Стерлітамака", що належить до оборонно-промислового сектору й входить до структури "Ростеха" через холдинг "Технодинаміка". Його наявність доповнює промислову спеціалізацію всього промислового центру, а саме підприємство пов’язане з виробництвом вибухових речовин і боєприпасів за державним оборонним замовленням, а також з утилізацією боєприпасів і твердого ракетного палива.

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Важливо розуміти, що содові та нафтохімічні заводи, які нібито належать до цивільного виробництва, передусім забезпечують широку промислову базу саме для потреб ВПК.

Своєю чергою, "Стерлітамак" забезпечує 49,6% усього російського виробництва кальцинованої соди та 85,4% усього виробництва харчової соди (бікарбонату натрію) в рф.

Та й як можна забути, що до промислової групи "Стерлітамак" входить ще й "Синтез-Каучук", який випускає ізопренові каучуки, що застосовуються у виробництві шин, технічних гумових виробів, медичної продукції та інших полімерних матеріалів, зокрема твердого ракетного палива.

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А Стерлітамакський нафтохімічний завод випускає синтетичні каучуки, антиоксиданти, каталізатори та інші продукти хімічного синтезу. Антиоксиданти, зокрема, застосовуються для захисту полімерів, мастил і гум від окиснення, а також використовуються у ВПК.

Загалом, просто зараз відбувається наліт на дуже й дуже ласу ціль.

Здається, сьогодні в когось буде вихідний або він узагалі залишиться без роботи.

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