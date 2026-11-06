Пам’ятаєте, пару тижнів тому я пропонував особливо чутливим відключитися від потоку новин до сьогоднішньої дати, щоб даремно не переживати? Ну, от.

Відео дня

Складнощі того періоду вже геть неактуальні, їх витіснив новий треш.

1. Старлінк вимкнули – старлінк увімкнули. Хто? Маска змусили сказати, що це він.

Нервозність навколо розвідувальних даних була, але минула.

Горезвісний російський дизель, за допомогою якого Трамп за сприяння Путіна намагався заробити собі очки, уже змінив курс. Закінчиться все тим, що його продадуть із великою знижкою через токсичність.

Марево про вселенську важливість російських НПЗ розвіялося ще до проміжних виборів у США.

Відтоді під прицілом:

• Новокуйбишевський НПЗ

• Нижньогородський НПЗ "Лукойлу"

• Один із НПЗ в Уфі

• Ярославський НПЗ

• Рязанський НПЗ

У проміжку зафіксовано кілька прильотів після тритижневої перерви на ЛПДС "Самара", про яку я неодноразово писав через її космічну важливість для російської нафтової галузі.

Підкреслимо, що НПЗ у Нижньому Новгороді, Ярославлі та Рязані орієнтовані на обслуговування столичного регіону РФ. Це означає, що додаткові зусилля із забезпечення Москви й області погіршать ситуацію в провінції.

2. Для Росії потроху вимальовуються нові виклики.

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Серед іншого – зимове дизельне пальне, від якого залежать вантажні автоперевезення та залізниця.

Для виробництва цього пального потрібен готовий авіаційний гас (для змішування з дизелем на нафтобазах) або гасова фракція (для виробництва на НПЗ). Удари по НПЗ зачіпають і гас. Заявка на ефект доміно.

Згадані заводи виробляють близько третини російського гасу. Щоб не потонути в деталях, зазначимо – авіаційний гас буває різних марок.

Зокрема, паливо міжнародного стандарту Jet A-1 виробляють заводи "Лукойла", зокрема Нижньогородський. Далеко не кожна країна погодиться прийняти борт, заправлений паливом, придатним лише для внутрішніх рейсів у Росії. І річ навіть не в якості, а й у формальностях, страхуванні тощо.

Головні історії дня

Є ще спеціальні марки Т-6 і Т-8В для стратегічної та надзвукової авіації. Споживачем є Міноборони РФ. Формально місця їхнього виробництва засекречені. Секрет Полішинеля, що такий гас виробляють в Омську, Іркутській області, а також … у Ярославлі.

Отже, потенційно може виникнути розтяжка між авіацією та далекобійниками, яку доведеться перекривати імпортом гасу.

Про те, що з гасом у Росії щось відбувається, свідчить свіжий наказ Мінерго та Федеральної антимонопольної служби РФ: з 9 листопада вони знижують норматив обов’язкового продажу авіагасу на біржі для вертикально інтегрованих компаній з 11% до 5% обсягу виробництва. Раніше подібне рішення продовжили для бензину.

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Це знак, що влада хоче посилити контроль над розподілом дефіцитного палива. Таких заходів від доброго життя не вживають.

Для порівняння: у січні – липні 2025 р. через біржу було продано близько 983 тис. тонн авіакеросину. А за аналогічний період 2026 року – лише 581 тис. тонн (зниження на 41%). Найразючіший контраст – у липні біржові продажі скоротилися у 5 разів. Потім статистику про всяк випадок закрили.

Тож скасування рейсів у московських аеропортах через різні перешкоди – це навіть певний позитив за умов проблем з авіапальним…

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І це не єдиний подібний сюжет за останні тижні.

Так, із 6 листопада запроваджується заборона на експорт за межі ЄАЕС низки продуктів хімії: кам’яновугільної смоли та нафтових бензолів, толуолу, ортоксилолу, параксилолу й фенолу. Вони використовуються, зокрема, у виробництві лакофарбових покриттів для автомобільної, авіаційної, суднобудівної та залізничної промисловості, у харчовому пакуванні, виробництві ізоляції та медичній промисловості.

Буквально напередодні ціла низка російських хімічних заводів зазнала активного пінгування. Збіг? А з липня невдачі переслідують нафтохімічного монстра "Сибур"…

Це до того, що подразники змінюються, а нервові клітини потребують дбайливого ставлення. Абу-Дабі, потім Китай, потім ще якась напасть…

Бережіть себе.

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