Біля печі і з самоваром: у Кремлі показали, з ким Путін святкував день народження у день кривавого удару по Прилуках

Поки в Прилуках рятувальники розбирали завали багатоповерхівки, зруйнованої російською ракетою, та шукали під ними тіла людей, російський диктатор Володимир Путін святкував свій день народження. У Кремлі запевняють, що він робив це "у себе вдома", біля печі з самоваром.

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Компанію голові Кремля, чиї руки по лікті в крові українців, склав ексканцлер Німеччини Герхард Шредер. Журналісти незалежного російського медіа "Агентство" з’ясовували, де зроблені опубліковані Кремлем фото.

У Кремлі показали фото з дня народження Путіна

За офіційною версією Кремля, своє 74-річчя російський диктатор відсвяткував у практично "спартанських" умовах – в інтер’єрах "старовинного російського будинку" з розмальованою фігурками конячок піччю та декором у вигляді самовара й валянок.

Судячи з офіційного повідомлення (опублікованого, до речі, у забороненому в Росії Telegram), компанію диктатору склав один гість – Шредер. Саме він позував разом із Путіним на тлі печі та самовара.

Забруднити себе кров'ю десятків українців, убитих того дня, та Шредера Путін, звісно ж, вирішив цілком "випадково".

"Володимир Путін напередодні вранці з повідомлень ЗМІ дізнався, що в Москві перебуває Герхард Шредер, який приїхав у справах компанії "Глобус". Президент запросив свого старого друга до себе додому. Герхард Шредер був разом із Володимиром Путіним, коли глава держави вчора святкував свій день народження", – підписали опубліковані фото у Telegram-каналі Кремля.

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Де саме відбувалося святкування і були зроблені фото, у Кремлі не уточнили.

"Агентство" ж припустило, що зняті вони в резиденції російського диктатора на Валдаї.

"Одне з можливих місць зйомки – резиденція Путіна на Валдаї, де, як зазначалося в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК) 2021 року, є кілька "хатинок"... Немає жодних свідчень того, що кімната з російською піччю є в Ново-Огарьово", – зазначено в повідомленні.

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Журналісти звернули увагу на те, що на сайті Кремля ці фото не публікували – ймовірно, саме тому, що довелося б вказувати місце проведення заходу.

У розслідуванні про резиденцію Путіна на Валдаї, опублікованому у квітні 2021 року, у ФБК показали "класні хатинки" на території об’єкта.

"Відомо, що принаймні одну з цих споруд Путін раніше використовував для проведення бенкетів. Про це розповідав саксофоніст Ігор Бутман, який грав для Путіна на Валдаї: "Потім ми душевно посиділи в хатинці на курячих ніжках. Був накритий російський стіл: соління, пиріжки, холодець, квас… Володимир Володимирович опустив руку під стіл і легким рухом дістав звідти бутиль домашнього самогону", – пише "Агентство".

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Журналісти додали, що крім хатин на території резиденції розташовані лазні, сауна, стайня, майданчики для гольфу та міні-гольфу, ресторан із кінозалом, боулінгом, більярдною та міні-казино, СПА-комплекс площею майже 7000 кв. м.

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"У російському стилі оформлена не вся резиденція. Як розповідав "Проект" у 2023 році, спочатку її інтер’єр був оформлений у сучасному стилі хай-тек. Однак у 2003 році Путін приїхав оглянути майже готову резиденцію й залишився незадоволеним. Коли будівельники запитали, який інтер’єр він хотів би бачити, президент відповів: "Як у Петербурзі". Архітектори вирішили, що йдеться про Ермітаж. У 2023 році "Проект" опублікував фотографії цих приміщень. У розслідуванні також зазначалося, що на території комплексу збудували окремий дерев’яний терем площею близько 1200 квадратних метрів, призначений для Аліни Кабаєвої та її дітей", – пише "Агентство".

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Видання додало, що Герхард Шредер приїхав до Москви 7 жовтня 2026 року у справах мережі гіпермаркетів Globus. Наприкінці вересня колишній канцлер Німеччини увійшов до наглядової ради ТОВ "Гіперглобус", яке керує російським бізнесом мережі. Таким чином, мережа, ймовірно, намагається запобігти "відтиску" активів державою, що вже сталося з "Ашан", "Лемана ПРО" (колишньою Leroy Merlin), FM Logistic, "Нестле" та Metro.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у день народження Путіна російська армія вирішила порадувати його масованим обстрілом України.

Зокрема, окупанти атакували Прилуки на Чернігівщині. Загинули 22 людини, зокрема п’ятеро дітей. У багатоповерхівці, ураженій ракетою, Росія вбивала людей цілими сім’ями.

Також під ударом опинилися Київ та Київська область: зафіксовано руйнування, загинули та постраждали люди.

Окупанти завдавали ударів й по інших регіонах.