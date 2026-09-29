Спогади знайомих сім'ї російського диктатора розкрили подробиці про бідність і пияцтво в домі Путіна. Нові факти прямо суперечать офіційним заявам Кремля.

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На тлі скандальних подробиць про алкоголізм батька Путіна також спливли факти про важку працю матері та регулярні шкільні бійки майбутнього військового злочинця. Про подробиці минулого родини розповів журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович у своїй книзі "Ця проклята прекрасна земля".

П’янство батька суперечить офіційній версії

Журналіст описав спогади матері однокласника Путіна з ленінградської школи №193. Жінка, яка пам’ятала їхню бідну сім’ю з провулку Баскова, стверджує, що батько майбутнього диктатора, Володимир Спиридонович, був алкоголіком. Ця заява прямо спростовує публічні твердження самого Путіна.

У січні 2024 року російський диктатор заявляв, що "ніколи не бачив батька п’яним і взагалі такого ніколи не було". Згідно ж з офіційною біографією, Володимир Спиридонович воював, отримав важке поранення, а після війни працював у заводській охороні, майстернях і входив до складу парткому.

Важка праця матері та шкільні бійки

Знайома сім’ї також згадала, що мати Путіна, Марія, працювала нічним сторожем на заводі та прибиральницею. Щоб утримувати сім’ю, жінці доводилося братися за найнекваліфікованішу працю. Раніше повідомлялося, що вона працювала санітаркою, двірником, мила пробірки в лабораторії та прибирала в булочній.

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На батьківських зборах мати майбутнього диктатора регулярно чула скарги на сина. Маленького й худого Вову постійно сварили за бійки з іншими дітьми. Однокласник Путіна згадував, що той часто програвав у сутичках, але ніколи не відступав, що збігається й з оцінкою його вчительки Віри Гуревич, яка називала його "дворовим підлітком".

Нагадаємо, у диктатора Росії Володимира Путіна, ймовірно, є восьмирічна онука на ім’я Ельза Тихонова. За даними журналістів, дівчинка є дочкою Катерини Тихонової та балетмейстера Ігоря Зеленського і народилася в грудні 2017 року.

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