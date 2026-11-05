Нова реальність на болотах: суперпожежі на сотні гектарів. Якість українських "далекобійних санкцій" зростає. Коли в новинах з’являється інформація про черговий уражений російський НПЗ, йдеться вже не просто про вдале влучання, а про масовану атаку, яка виводить з ладу відразу кілька технологічних установок. Щоб хоча б загасити пожежу, противнику потрібні дні, а для повної ліквідації наслідків – тижні й навіть місяці.

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Нещодавній приклад: другу добу поспіль палає лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара". Це найбільший паливний резервуарний парк росії, розташований на перетині чотирьох магістральних нафтопроводів. Для розуміння масштабу того, що відбувається: площа об'єкта становить понад 216 гектарів, а осередки вогню видно з космосу. Ця масштабна пожежа – лише частина "енергетичних ран", яких противник зазнав наприкінці жовтня та у перші дні листопада.

Тут варто нагадати, що під шаленим тиском "заокеанського партнера" в жовтні Україна погодилася на паузу в ударах по російській нафтопереробці. Цю паузу подавали під соусом подолання "всесвітньої дизельної кризи" та створення сприятливого тла для "переговорного процесу". Логіка такого кроку передбачала крок у відповідь.

Але агресор поводиться максимально підступно. З одного боку, кремль спробував у прискореному режимі зализати свої "енергетичні рани": за даними Reuters, за два тижні без атак завантаження російських НПЗ зросло на чверть. З іншого – посилив атаки на українську енергетику. Більшість українців уже відчули на собі наслідки цих ударів. Вічно так тривати не могло.

Наприкінці жовтня Сили оборони України відновили удари по російській нафтовій галузі. Відтоді українські безпілотники спричинили низку пожеж, які видно з космосу. Зокрема, 30 жовтня було атаковано Новокуйбишевський нафтопереробний завод, 31 жовтня – НПЗ "Башнафти" в Уфі, 1 листопада – НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Нижньогородській області, а вчора – Ярославський НПЗ, один із найбільших на болотах.

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Результат, як кажуть, на табло. За даними українських OSINT-фахівців, протягом кількох днів Сили оборони України "відмінусували" близько 16% російських нафтопереробних потужностей. Наслідки миттєво відчули на собі російські підприємства і навіть пересічні громадяни. Регіональна влада на болотах потроху повертається до звичної практики обмеження продажу пального. У Нижньому Новгороді, наприклад, – не більше 40 літрів на рило.

Втім, українські "далекобійні санкції", ясна річ, спрямовані не проти конкретних автовласників із Нижнього Новгорода, а проти всієї економіки терористичної недоімперії. Макроекономічні ефекти неможливо зафіксувати в режимі реального часу, особливо в умовах, коли вся інформація про нафтопереробку в рф засекречена. Проте загальна картина нам відома.

Головні історії дня

Нафтогазові доходи федерального бюджету ще в першому кварталі впали на 45%. Влада на всіх рівнях шукає, на яких іще видатках можна заощадити. Дефіцит бюджету вже перевищив обсяг ліквідних коштів так званого Фонду національного добробуту. Ще один показовий індикатор – зростання неплатежів між російськими компаніями, яке сягнуло найвищих позначок за останні двадцять років.

Але це лише початок. Протягом найближчих кількох місяців здатність росіян вести бойові дії повністю не вичерпається, але суттєво зменшиться. Ми розуміємо, що зима буде складною і для нас. Проте, як кажуть в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, нас зігріватиме вогонь російських НПЗ. Болотна економіка горітиме доти, доки не згорить. Тримаймо стрій. Слава Україні!

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