Зима все ближче: Карпати в жовтні засипає снігом. Фото

Вранці, 27 жовтня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля.

Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку. Про це повідомили ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області та Telegram-канал SNIH News та поділилися фото засніжених Карпат.

Що відомо

"Сьогодні, 27 жовтня, Драгобрат зустрічає ранок у зимових кольорах! Свіжий сніг вкрив схили, дерева та дахи будівель", – йдеться в матеріалі.

Там зазначили, що особливо добре сніговий покрив видно на трасі біля спортивно-туристичного комплексу "Оаза". Зокрема, на самому курорті туманно, а температура опустилася нижче нуля.

На горі Піп Іван також випав сніг. Вранці 27 жовтня там хмарно, туман, вітер північно-східний, 17 м/с. Температура повітря становить -4 °С.

На тлі цього рятувальники ДСНС в Івано-Франківській області попередили про погіршення погодних умов у горах. Туристів закликали не вирушати в гори за таких погодних умов, не наражати себе на небезпеку та стежити за прогнозами погоди.

"Бережіть себе та пам’ятайте: гори не пробачають легковажності!" – зазначили в ДСНС.

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