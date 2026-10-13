Зима близько: Піп Іван Чорногірський у Карпатах засипало снігом. Відео

В українські Карпати вже приходить справжня зима. У вівторок, 13 жовтня, одну з найвищих вершин Карпат почало засипати снігом, хоча "на календарі ще осінь".

Про це розповіли гірські рятувальники Прикарпаття. Своєю чергою регіональне відділення ДСНС показало відео з гори, вже вкритою снігом.

"Станом на 13 жовтня на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена, вітер північний 3 м/с., температура повітря – мінус 4°С", – доволі лаконічно зауважили рятувальники Прикарпаття. якості

"На календарі осінь, а на горі Піп Іван уже справжня зима! Вершину вкрив сніг, нагадуючи, що в горах погода змінюється дуже швидко. Тож рятувальники закликають туристів бути обережними, стежити за прогнозом погоди та відповідально планувати походи в гори", – вже менш похмуро додали в ДСНС.

В кадрі можна побачити "Білого Слона" (про нього нижче).

Гора Піп Іван, 12 жовтня. Джерело: гірські рятувальники Прикарпаття

А ось так тут було всього добою раніше, 12 жовтня.

Гора Піп Іван ще вчора. Джерело: гірські рятувальники Прикарпаття

Де це

Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора – найвища вершина українських Карпат, з висотою 2028.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Українські науковці переконують, що сучасна назва гори – волоського походження від поширеного в Румунії топоніма popina, що означає "вершина, вища від інших".

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, відновлені для туристичних потреб. Також саме тут розташовано "Білий Слон" – карпатська астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині гори.

Цікаво, що польська обсерваторія діяла у 1938-1939 як частина L.O.P.P. – "Польської Ліги протиповітряної оборони держави".

З 2017 року у приміщенні обсерваторії діє Явірницьке пошуково-рятувальне відділення СПРЧ аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України.

Погода в Україні

В Україні до кінця тижня поступово холоднішатиме, а в більшості областей періодично дощитиме. У західних регіонах уночі вже сьогодні та 14 жовтня можливі заморозки на поверхні ґрунту.

А у другій половині тижня в країну прийде циклон із Чорного моря, який принесе нові опади та переважно похмуру погоду, розповідає синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.