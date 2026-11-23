"Зупинити експерименти – це ніби здатися": історія відродження Інституту біохімії увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова

Під час масованого обстрілу 2 липня 2026 року Інститут біохімії імені Олександра Палладіна в Києві зазнав серйозних руйнувань. Вогонь повністю знищив кілька лабораторій, випалив дах та спопелив унікальне обладнання, яке збирали роками. Вчені розбирали завали разом із рятувальниками. Символічно, що серед уцілілих речей був старий портрет академіка Олександра Палладіна. Це надихнуло вчених працювати далі – попри пошкоджені стіни. Історія столітнього інституту увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Цінного, унікального обладнання знищено дуже багато. Зараз те, що залишилося, теж у аварійному стані, тому що даху немає. Все, що було у дворі тоді під час обстрілу, все згоріло", – каже Денис Колибо, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна.

Денис Колибо. Джерело: пресслужба музею "Голоси Мирних"

Для науковців ці втрати непоправні, адже з перших днів повномасштабної війни вчені ні на день не припиняли досліджень. Коли російські війська підступили до Києва, постачання рідкого азоту припинилося. Без нього під загрозою опинилися клітинні культури, які науковці роками створювали та зберігали для своїх робіт. Володимир Чернишенко, заступник директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна, щотижня вирушав по запаси азоту, які вдалося знайти в одній із компаній. За словами науковців, тоді деякі зразки все ж не вдалося врятувати. Частина наукової роботи зникла безповоротно. Дуже вплинули на роботу відключення електроенергії.

"Ці клітини – це витвір мистецтва. Люди вклали дуже багато часу і сил, щоб отримати їх. І коли стається блекаут – вимикається морозильник, ця робота може загинути. І це не просто якась пробірка, яку ми викинули. Це роки праці багатьох людей, які відновити практично неможливо", – пояснює Володимир Чернишенко.

Володимир Чернишенко. Джерело: пресслужба музею "Голоси Мирних"

Наразі відновлення будівлі після обстрілу все ще потребує часу, коштів та обладнання. Міжнародні партнери інституту вже об’єдналися, щоб знайти заміну знищеному устаткуванню. Попри це, команда почала відновлювати роботу установи, залучати студентів і повертатися до експериментів. Зокрема, зараз в інституті працюють над важливим для України кровоспинним засобом.

"Зараз значно складніше завершувати ті експерименти, які ми почали, але ми повинні виконати взяті на себе зобов’язання. Зупинити експерименти – це ніби здатися", – говорить Володимир Чернишенко.

Дивіться історію Дениса Колиби та Володимира Чернишенко тут.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав уже понад 145 тисяч історій про війну. Це найбільший у світі архів свідчень мирних жителів України, які постраждали від російської агресії.