Знову побачите квіти: чим підживити орхідеї восени

Орхідеї можуть тішити пишним цвітінням протягом тривалого часу, однак після опадання останніх пелюсток нових бутонів іноді доводиться чекати місяцями. Щоб рослина відновила сили та знову зацвіла, важливо забезпечити їй належний догляд і достатню кількість поживних речовин. Для цього необов'язково купувати дорогі добрива – один із засобів можна знайти практично на кожній кухні.

Як пише Express, фахівчиня із садівництва Мері Еллен Елліс із Gardening Know How радить використовувати для підживлення орхідей звичайний чорний чай. За її словами, такий домашній засіб може стати додатковим джерелом азоту, необхідного для здорового розвитку рослини.

Як підживити орхідею чорним чаєм

Для приготування домашнього підживлення достатньо заварити неміцний чорний чай без цукру, молока та будь-яких ароматичних добавок. Напій потрібно повністю охолодити до кімнатної температури, після чого його можна використати для поливу.

Експертка рекомендує застосовувати такий засіб не частіше одного разу на місяць протягом осені та зими. Водночас важливо не перезволожувати субстрат, адже надлишок вологи може спричинити загнивання коренів.

Азот відіграє важливу роль у розвитку листя та інших зелених частин рослини. У природному середовищі орхідеї отримують поживні речовини з органічних решток, що поступово розкладаються. У домашніх умовах їхні запаси обмежені, тому рослини можуть потребувати додаткового живлення.

Водночас варто враховувати, що чорний чай не є повноцінним добривом для орхідей. Вміст доступного азоту в ньому невеликий і непостійний, а ефективність такого підживлення для повторного цвітіння науково не доведена.

Що ще потрібно орхідеям для повторного цвітіння

Фахівці застерігають, що надмірне підживлення може нашкодити орхідеям. Ці рослини чутливі до надлишку поживних речовин, тому збільшувати кількість добрив у сподіванні прискорити появу бутонів не варто.

Крім того, саме підживлення не гарантує цвітіння. Для формування нових квітконосів орхідеям необхідні відповідне освітлення, температура та вологість повітря. Зокрема, популярним фаленопсисам для закладання бутонів часто допомагає помірне зниження нічної температури.

Серед інших домашніх засобів для догляду за орхідеями згадують бананову шкірку, яєчну шкаралупу та рисову воду. Проте їхня користь залежить від способу застосування, а неправильне використання може погіршити стан субстрату.

Найнадійніший спосіб забезпечити рослину необхідними речовинами – використовувати спеціалізоване добриво для орхідей у рекомендованому виробником дозуванні. А головною умовою повторного цвітіння залишається правильний догляд з урахуванням потреб конкретного виду.

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