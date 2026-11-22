Жінка приватизувала землю разом із частиною сусідського будинку: що вирішив Верховний Суд

У Рівненській області чоловік подав до суду на сусідку, яка приватизувала свою ділянку разом із частиною його землі та будинку, збудованого майже 60 років тому. Справа дійшла аж до Верховного Суду, але той відмовив у задоволенні позову через неочікувану причину – бо сільська рада не була залучена до процесу як відповідач.

Таке рішення справі № 564/3746/23 Верховний Суд ухвалив 23 вересня 2026 року. Як пояснили судді, позов був пред'явлений не до всіх осіб, які обов'язково повинні брати участь у такому спорі як відповідачі.

Що стало причиною конфлікту

Яполотська сільська рада ще в березні 2009-го ухвалила рішення № 349, яким безоплатно передала жінці у приватну власність ділянку площею 0,25 га для обслуговування житлового будинку й господарських будівель. На підставі цього рішення в лютому 2012 року жінка оформила державний акт на право власності, а її ділянку зареєстрували в Державному земельному кадастрі.

Сусід вирішив позиватися. Він заявив, що не погоджував передання землі у приватну власність, адже до ділянки сусідки увійшла спільна територія (прохід-проїзд), по якій і він, і відповідачка мають доступ до своїх домоволодінь. Також на спірній земельній ділянці опинилася частина його будинку, збудованого у 1970 році.

Позивач вказував і на інші моменти. Він повідомляв, що у протоколі встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), складеному у 2011 році в межах технічної документації, немає його підпису як суміжного землекористувача.

Окрім того, мешканець Рівненщини стверджував, що (відповідно до статті 118 ЗК України в редакції, чинній на той момент) приватизація мала відбуватися у два етапи: спочатку рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації, а потім – рішення про затвердження документації та передання землі у власність. Натомість сільрада, на думку чоловіка, порушила правила, видавши рішення про передання у власність без попереднього дозволу на виготовлення технічної документації.

Що сказали в судах

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, назвавши позовні вимоги необґрунтованими та недоведеними.

Суд апеляційної інстанції став на сторону чоловіка й не погодився з висновками суду першої інстанції. Вони були скасовані, а позов – задоволений.

Однак Верховний Суд звернув увагу на іншу обставину, яку апеляційний суд залишив поза увагою: позов був пред'явлений не до всіх осіб.

Якщо людина оскаржує рішення сільської чи міської ради про передачу земельної ділянки у приватну власність, недостатньо подати позов лише до особи, яка отримала землю. Відповідачем у справі має бути також орган місцевого самоврядування, який ухвалив спірне рішення, або його правонаступник. Незалучення такого органу до участі у справі як співвідповідача свідчить про неналежний суб'єктний склад та є самостійною підставою для відмови в задоволенні позову.

У Верховному Суді вирішили, що суд першої інстанції правильно відмовив у позові, але помилився щодо мотивів (тож його рішення змінили в мотивувальній частині).

Окрім цього, Верховний Суд також стягнув із позивача на користь відповідачки 6441,60 грн судових витрат за касаційне оскарження.

Як писав OBOZ.UA, раніше українцю, який набрав боргів на понад 1,35 млн грн, відмовили у відкритті провадження про неплатоспроможність. Верховний Суд постановив, що громадянин витратив частину цих коштів на азартні ігри, а процедура банкрутства не призначена для списання боргів, пов'язаних із розвагами та недобросовісною поведінкою.