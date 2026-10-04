Землю накриє нова магнітна буря: коли варто бути обережними

Найближчим часом геомагнітна ситуація на Землі погіршиться. На планету насувається чергова магнітна буря, спричинена впливом високошвидкісного потоку з корональної діри на Сонці.

Підвищення сонячної активності розпочнеться в понеділок, 5 жовтня. Про це свідчать дані фахівців Центрів прогнозування космічної погоди (NOAA) та сервісу моніторингу сонячної активності Meteoagent.

Графік і пік геомагнітної активності

Основний спалах геомагнітних коливань припаде на ранок 5 жовтня. За київським часом не надто сильна буря триватиме з 06:00 до 09:00 ранку. У цей період Kp-індекс досягне значень близько 3,67.

Після 09:00 геомагнітне поле поступово почне заспокоюватися і буде слабшати аж до 15:00, показники K-індексу знизяться до 3,0–3,33.

Максимальна інтенсивність магнітної бурі рівня G1 фіксується 4 жовтня у другій половині дня, в інтервалі з 15:00 до 18:00 за київським часом, коли K-індекс підніметься до 4,67–4,7.

Уже до 6 жовтня активність повністю знизиться до безпечного рівня з Kp-індексом близько 1,67–3,67.

Магнітна буря 4 та 5 жовтня. Джерело: NOAA

Геомагнітна буря – яку в повсякденній мові часто називають магнітною бурею, а іноді й "геоштормом" – це збурення магнітного поля Землі. Вона виникає, коли корональний викид маси, хмара плазми, викинута Сонцем, або швидкий потік сонячного вітру досягають нашої планети.

Сонячний спалах досягає Землі через 8 хвилин, однак геомагнітна буря зазвичай є наслідком повільнішої, відстроченої події, оскільки корональному викиду маси зазвичай потрібно до 3 днів, щоб досягти Землі після виверження.

Вплив Сонця на Землю. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Хто перебуває в зоні ризику та як зберегти здоров’я

Незважаючи на те, що рівень бурі оцінюється як помірний, люди, чутливі до погодних змін, люди похилого віку та особи з хронічними серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати нездужання, головний біль, коливання артеріального тиску або безсоння.

Рекомендації лікарів на період геошторму

Дотримуйтесь питного режиму: пийте більше чистої води та трав’яних чаїв.

Зменшіть навантаження: уникайте важкої фізичної праці та емоційних стресів.

Скоригуйте раціон: зменшіть споживання жирної, солоної їжі, а також алкоголю та кофеїну.

Більше відпочивайте: намагайтеся гуляти на свіжому повітрі та забезпечуйте собі повноцінний сон.

Магнітна буря в жовтні. Джерело: Meteoagent

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ракета Vega C вивела на орбіту європейсько-китайський супутник SMILE, який досліджуватиме космічну погоду. Місія пройшла за планом – приблизно через 56 хвилин після старту триступенева ракета-носій вивела його на кругову орбіту на висоті 707 кілометрів над Землею.