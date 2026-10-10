Землю накрила потужна магнітна буря: скільки буде тривати

Землю накрила потужна магнітна буря рівня G2, спричинена сонячною активністю, яка може зберігатися до початку наступного тижня. За прогнозами науковців, геомагнітні збурення посилюватимуться в окремі періоди, а між ними очікується тимчасове затишшя.

Про це повідомляє Британська геологічна служба (British Geological Survey). Причиною геомагнітної активності стали потужні сонячні спалахи та викиди корональної маси (CME), які спрямовують потоки заряджених частинок до Землі. Їхня взаємодія з магнітним полем планети може спричиняти магнітні бурі різної інтенсивності

Магнітна буря: прогноз геомагнітної активності

За прогнозом науковців Британської геологічної служби (British Geological Survey), із 8 до 12 жовтня на Землі можливі періоди геомагнітних збурень рівня G2. Причиною можуть стати викиди корональної маси, пов’язані із сонячними спалахами.

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди США (SWPC) також прогнозували найсильніші збурення рівня G2 у другій половині 9 жовтня та першій половині 11 жовтня. На 10 жовтня між періодами підвищеної активності очікувалася перерва.

Магнітна буря 9-12 жовтня. Джерело: geomag.bgs

Інтенсивність магнітних бур визначають за спеціальними шкалами. G-індекс охоплює п'ять рівнів – від G1 до G5, де перший означає слабку бурю, а п'ятий – екстремальну. Його співвідносять із планетарним Kp-індексом: буря рівня G1 відповідає Kp = 5, а G2 – Kp = 6.

Водночас сонячна активність може змінюватися, тому прогнози геомагнітних збурень регулярно оновлюють. Щоб отримувати актуальну інформацію, варто стежити за повідомленнями наукових установ, які спостерігають за космічною погодою.

Магнітна буря 9-11 жовтня. Джерело: swpc.noaa.gov

Як зменшити вплив магнітних бур

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності важливо дбати про самопочуття та дотримуватися звичного режиму дня. Зокрема, можна скористатися такими рекомендаціями:

Нормалізувати сон – намагатися спати не менше восьми годин на добу.

Підтримувати водний баланс – регулярно пити достатньо чистої води.

– регулярно пити достатньо чистої води. Стежити за харчуванням – віддавати перевагу збалансованому раціону та обмежувати алкоголь.

Якщо самопочуття погіршується або виникають незвичні симптоми, не варто автоматично пов'язувати їх із магнітною бурею – краще звернутися до лікаря.

Нагадаємо, на початку жовтня на Землі прогнозували посилення геомагнітної активності через вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри. Фахівці очікували, що найпомітніші коливання магнітного поля припадуть на 4–5 жовтня, після чого активність поступово знизиться.

Як писав OBOZ.UA, у травні 2026 року Європа та Китай вивели на орбіту супутник SMILE, призначений для дослідження космічної погоди. Апарат вивчатиме вплив сонячного вітру на Землю, що допоможе науковцям краще зрозуміти природу сонячних і геомагнітних бур.