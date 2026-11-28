Зеленський вшанував пам’ять жертв голодоморів в Україні. Відео

У суботу, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у загальнонаціональних пам’ятних заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів. У межах заходів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулася молитва, присвячена пам'яті жертв масових штучних голодів.

Про це повідомили в Офісі президента України, пряму трансляцію можна подивитися за посиланням. Щорічно День пам'яті жертв голодоморів випадає на четверту суботу листопада, по всій країні відбуваються жалобні заходи, присвячені мільйонам загиблих.

Цього дня українці запалюють свічки пам’яті на знак пошани до мільйонів невинних жертв трьох масових голодоморів.

Голодомори в Україні

У першій половині ХХ століття Україна пережила три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років. Голодомор 1932-1933 років посідає особливе місце серед трагічних сторінок української історії. Жертвами його, за різними оцінками, стали від 4,5 до 10 мільйонів осіб, переважно жителі сіл.

Історики вважають голод в Україні свідомо організованим владою СРСР. Його спровокували насильницька колективізація, так званий "Закон про п'ять колосків", масовий терор на селі. Люди мали виконувати нереальні плани хлібоздачі і в такий спосіб виявилися приреченими на голодну смерть.

Керівництво СРСР офіційно заперечувало факт Голодомору 1932-1933 років. Тільки після здобуття незалежності в Україні з цієї теми було знято табу. 28 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон, яким Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом українського народу.