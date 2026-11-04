Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги після гуманітарної місії в Олешках

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги І ступеня першу леді Сполучених Штатів Америки Меланію Трамп. Почесної державної нагороди Меланія Трамп удостоєна за організацію гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та особистий внесок у підтримку України.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. Відзначено було також активну правозахисну i благодійницьку діяльність першої леді США, спрямовані на порятунок українських дітей.

Що відомо

Згідно з документом, президент України нагородив першу леді США за її вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України. Також відзначено її активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

"Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня ТРАМП Меланію – Першу леді Сполучених Штатів Америки", – йдеться в указі президента № 1079 від 2 листопада.

Що передувало

Перша леді США Меланія Трамп виступила посередницею під час домовленостей між Україною та Росією щодо гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Меланія Трамп разом зі своїм представником працювала з керівництвом обох країн.

Зокрема, перша леді США ініціювала переговори та виступила посередницею між сторонами. Вона також узгоджувала з Україною та Росією цілі угоди, технічні процедури, строки, порядок дій і умови припинення вогню. Вона також повідомила, що залучила незалежну американську медіаорганізацію для супроводу української та російської команд і документування їхньої роботи на місцях.

Завдяки її особистому залученню вдалося реалізувати цю гуманітарну ініціативу та евакуювати цивільних.

Евакуйовані мешканці Олешок Херсонської області вже повернулися до України, прибувши через територію Білорусі. Раніше в аеропорту Гомеля здійснив посадку літак з громадянами та представниками української та російської делегацій, які брали участь у гуманітарній операції у прифронтовому місті.

Одразу після прильоту людей пересадили автобусами для відправлення на батьківщину. Вони поділилися першими враженнями після евакуації.

Тим часом перша леді США Меланія Трамп готова продовжувати гуманітарні зусилля в Україні після завершення операції в Олешках, якщо президент України Володимир Зеленський і ватажок Кремля Володимир Путін будуть готові до подальшої співпраці з нею. Про це йдеться на тлі її роботи над наступним етапом возз’єднання українських дітей із сім’ями.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський висловив вдячність першій леді США Меланії Трамп за посередництво в організації припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, звідки вдалося евакуювати цивільних. Він заявив, що Україна підтримуватиме продовження цієї ініціативи. Зеленський наголосив, що ініціатива Меланії Трамп – це перший випадок, коли РФ погодилася на тимчасове перемирʼя.