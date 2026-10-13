Заморозки і дощі: синоптикиня розповіла, якої погоди чекати в Україні до кінця тижня. Карта

В Україні до кінця тижня поступово холоднішатиме, а в більшості областей періодично дощитиме. У західних регіонах уночі 13 та 14 жовтня можливі заморозки на поверхні ґрунту.

У другій половині тижня в країну прийде циклон із Чорного моря, який принесе нові опади та переважно похмуру погоду. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі медіа.

Якою буде погода в Україні 13–14 жовтня

За словами Наталії Птухи, Україна поступово переходить до прохолодної осінньої погоди. Упродовж тижня температура повітря знижуватиметься, а до 15 жовтня в багатьох областях переважатимуть дощі через знижений атмосферний тиск і проходження атмосферних фронтів.

Водночас 13 жовтня на Заході, звідки прийшов холодний атмосферний фронт, буде сухо. Надалі очікується пауза з опадами на всій правобережній частині країни.

Найпрохолодніше буде в західних областях: уночі температура становитиме +1…+6 градусів, а на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки до 0…-3 градусів. Це стосується насамперед ночі на 13 та 14 жовтня. Удень повітря прогріється до +9…+15 градусів.

На решті території вночі очікується +4…+10 градусів, удень – +12…+17. Найтепліше буде на Півдні та Південному Сході: уночі до +14, а вдень +18…+23 градуси.

Погода в Україні в жовтні 2026. Джерело: Скриншот

Коли в Україну прийдуть нові дощі

Починаючи з 15 жовтня, на більшість областей впливатиме циклон із Чорного моря. Він принесе невеликі та помірні дощі, а також переважно хмарну й похмуру погоду. Подекуди визиратиме сонце, тож умови будуть дещо комфортнішими.

У другій половині тижня нічна температура становитиме +3…+8 градусів, денна – +10…+15. Заморозків уже не очікується навіть на Заході. На Сході та Південному Сході буде тепліше: уночі +9…+14, удень +16…+21 градус.

Погода в Україні в жовтні 2026. Джерело: Скриншот

Погода в Києві та області до кінця тижня

13 жовтня вдень у столиці буде похмуро, але без опадів. Дощ можливий уночі. Температура повітря становитиме +8…+10 градусів у темний час доби та +12…+14 удень.

14–15 жовтня переважатиме суха погода. Уночі температура коливатиметься в межах +5…+8 градусів. Удень 14 жовтня очікується +12…+14, а 15 жовтня стане на 2–3 градуси прохолодніше. Сонячних днів найближчим часом не прогнозують.

16–17 жовтня у Києві знову дощитиме. Вітер буде помірним, без поривів, змінних напрямків. У ніч на 16 жовтня температура становитиме +6…+8 градусів, а в ніч на 17 жовтня потеплішає до +10.

Удень очікується +12…+14 градусів, а 17 жовтня через південно-західний вітер температура може підвищитися до +14…+16.

"Входимо в таку спокійну осінню фазу з дощами, хмарами, але це непогано, особливо для аграрного сектору, який тривалий час потерпав від дефіциту опадів", – підсумувала Наталія Птуха.

Погода в Україні в жовтні 2026. Джерело: Скриншот

Погода в Україні в жовтні 2026. Джерело: Скриншот

Погода в Україні в жовтні 2026. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що протягом тижня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у другій половині тижня опади охоплять більше регіонів, а в п'ятницю, 16 жовтня, під впливом циклону над Чорним морем дощі прогнозують у південних і південно-західних областях, у Криму можливі грози.