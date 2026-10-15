Заморозки, дощ з мокрим снігом і +22: в Гідрометцентрі попередили про нестабільну погоду на найближчий тижде

У середині жовтня погода в Україні все більше нагадуватиме осінню. Майже скрізь випадатимуть опади – десь незначні, а десь доволі помітні. Навіть більше – у певні дні у певних регіонах можливі заморозки на ґрунті і навіть дощ з мокрим снігом. Натомість у певних регіонах триватиме "літо" – вдень повітря прогріватиметься до рекордних +22 градусів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

Якою буде погода в Україні наприкінці робочого тижня і на вихідних

Синоптики попереджають про настання нестійкої осінньої погоди, коли вологість повітря буде підвищеною, а атмосферний тиск – нестабільним. Заморозки на ґрунті в межах 0… -3 градуси очікуються вночі та вранці четверга і лише на півночі та в центрі країни.

У ніч проти п’ятниці синоптики прогнозують дощі – на більшій частині території України вони будуть помірними а на лівобережжі місцями значні. В Карпатах не виключений дощ з мокрим снігом. Натомість у денні години у більшості областей на півдні дощів не буде.

Вночі синоптики очікують температури на рівні +4… +9 градусів, у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині нижче, +1… +6 градусів, також в цих регіонах можливі заморозки на ґрунті. На сході та південному сході країни +7… +12 градусів, в Карпатах близько 0 градусів. У денні години у східних та південно-східних областях повітря прогріватиметься до +14… +19 градусів, на заході до +10… +15 градусів, в Карпатах до +1… +6 градусів.

В суботу Гідрометцентр прогнозує дощі. Вдень у більшості регіонів вони будуть невеликими, натомість на півдні та у центрі помірними, а місцями значними. Водночас на півдні та в центрі у нічні години та вранці місцями може утворюватися туман.

У нічні години температура повітря коливатиметься у межах +6… +11 градусів, а вдень потеплішає до +10… +15 градусів, на сході до +19 градусів. Натомість на заході буде прохолодніше – вночі усього +3… +8 градусів, вдень до +8… +13 градусів.

У неділю в Україні майже скрізь синоптики прогнозують дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в діапазоні +6… +11 градусів, а у денні години +10… +15 градусів. На сході та південному сході країни буде значно тепліше – вдень стовпчик термометру сягатиме позначки +19 градусів.

Якою буде погода в Україні наступного тижня

У понеділок, як і минулого тижня, в Україні знов очікуються дощі. Лише на сході вдень буде сухо. Водночас температури будуть триматися на досить високому рівні для цієї пори року: вночі очікується +6… +11 градусів, вдень до +10… +15 градусів, а на сході та півдні буде рекордних +19 градусів.

Прогноз погоди надалі наразі є лише консультативним. Згідно з ним, на погоду в Україні впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке може спричинити похолодання на 1-2 градуси на півночі країни. Далі над Чорним морем може сформуватися новий циклон, який спричинить дощі. Водночас через те, що через нестабільність погодні зміни відбуватимуться швидко, цей прогноз варто уточнювати ближче до цих дат, зауважила синоптикиня.

Детальний прогноз погоди в Україні по регіонах

Український гідрометцентр оприлюднив мапи погоди в Україні до понеділка, 19 жовтня. Вони демонструють погіршення погодних умов, передусім, через опади.

У п’ятницю, 16 жовтня, майже на всій території України пануватиме хмарна погода, а нічні та денні температури майже зрівняються. Так, вночі у більшості регіонів, окрім західних, стовпчик термометру коливатиметься у межах +8… +13 градусів. Натомість на заході країни вночі буде значно прохолодніше, усього +3… +6 градусів. Вдень температури коливатимуться у межах +10… +15 градусів, на заході +6… +10 градусів, на сході до +20 градусів. Цього дня майже скрізь очікуються дощі різної інтенсивності.

Прогноз погоди в Україні на... Джерело: Укргідрометцентр Розгорнути

В суботу, 17 жовтня, як і попереднього дня, синоптики прогнозують хмарну погоду з невеликими опадами. Так само найпрохолодніше буде на заході країни, де вночі температура повітря становитиме +7… +10 градусів, у денні години +9… +14 градусів. На решті території вночі буде +11… +16 градусів, а вдень +13… +16 градусів, на сході до +22 градусів.

Прогноз погоди в Україні на... Джерело: Укргідрометцентр Розгорнути

У неділю, 18 жовтня, прояснення можливі лише у кількох центральних та східних областях. На решті території очікується хмарність і невеликі дощі. Найнижчі нічні температури очікуються на заході та півдні материкової України, +8… +10 градусів, найвищі на сході, +13… +15 градусів. Вдень повітря найменше прогріватиметься на Прикарпатті, +8… +10 градусів, найбільше – на сході країни, +20… +22 градуси.

Прогноз погоди в Україні на... Джерело: Укргідрометцентр Розгорнути

У понеділок, 19 жовтня, сонячна погода очікується на Донеччині, прояснення – на південному та північному сході України. На решті території очікується хмарна та дощова погода. У нічні години синоптики прогнозують температури у межах від +9… +11 градусів на Закарпатті до +14… +16 градусів на сході. Натомість у денні години найпрохолодніше буде на Львівщині, +8… +10 градусів, а найтепліше також на сході, до +20 градусів.