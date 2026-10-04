Залишаються опорою для дітей у час війни: Зеленський привітав освітян із професійним днем
Навчання в школі.
Джерело: Міністерство освіти і науки України.
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників освіти з професійним днем та подякував їм за щоденну працю в умовах повномасштабної війни. Освітяни залишаються важливою опорою для дітей, допомагаючи їм продовжувати навчання та переживати непрості часи.
Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі. Він також відзначив роботу педагогів під час повітряних тривог, навчання в укриттях та онлайн-занять.
Вчителька та діти.
Джерело: МОН України.
Пʼятий рік повномасштабної війни для української освіти проходить в умовах повітряних тривог, навчання в укриттях та дистанційних уроків.
Школа.
Джерело: МОН України.
Вихователь з дитиною.
Джерело: МОН України.
Президент окремо згадав про російські атаки на освітню інфраструктуру.
Діти.
Джерело: МОН України.
Навчання.
Джерело: МОН України.
Навіть на тлі посилення російського терору та ударів по школах і університетах педагоги продовжують навчати дітей і підтримувати їх.
Навчання.
Джерело: МОН України.
Діти.
Джерело: МОН України.
"Я вдячний усім нашим освітянам, хто залишається опорою для наших дітей у такий час, продовжує навчати та підтримувати. Щодня це великий внесок у майбутнє України", – заявив Зеленський.
Навчальний процес.
Джерело: МОН України.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, МОН розробило детальні рекомендації щодо того, як мають працювати різні заклади освіти, якщо взимку через російські атаки в містах не буде світла, опалення та водопостачання. Відомство запровадило п’ять рівнів реагування на тривалі знеструмлення.
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