Залишаються опорою для дітей у час війни: Зеленський привітав освітян із професійним днем

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників освіти з професійним днем та подякував їм за щоденну працю в умовах повномасштабної війни. Освітяни залишаються важливою опорою для дітей, допомагаючи їм продовжувати навчання та переживати непрості часи.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі. Він також відзначив роботу педагогів під час повітряних тривог, навчання в укриттях та онлайн-занять.

Вчителька та діти. Джерело: МОН України.

Пʼятий рік повномасштабної війни для української освіти проходить в умовах повітряних тривог, навчання в укриттях та дистанційних уроків.

Школа. Джерело: МОН України.

Вихователь з дитиною. Джерело: МОН України.

Президент окремо згадав про російські атаки на освітню інфраструктуру.

Діти. Джерело: МОН України.

Навчання. Джерело: МОН України.

Навіть на тлі посилення російського терору та ударів по школах і університетах педагоги продовжують навчати дітей і підтримувати їх.

Навчання. Джерело: МОН України.

Діти. Джерело: МОН України.

"Я вдячний усім нашим освітянам, хто залишається опорою для наших дітей у такий час, продовжує навчати та підтримувати. Щодня це великий внесок у майбутнє України", – заявив Зеленський.

Навчальний процес. Джерело: МОН України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, МОН розробило детальні рекомендації щодо того, як мають працювати різні заклади освіти, якщо взимку через російські атаки в містах не буде світла, опалення та водопостачання. Відомство запровадило п’ять рівнів реагування на тривалі знеструмлення.

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