Time to read3 хв
icon 1,7 т.

Загинув у бою: на фронті віддав життя прикордонник із Прикарпаття

Катя Поплюйко

Життя Героя обірвалося на Харківщині

На війні загинув військовослужбовець із Прикарпаття Микола Сенчак. Життя Героя обірвалося на Харківщині під час виконання бойового завдання.

В останню земну путь захисника провели 3 жовтня. Про це повідомили у Солотвинській селищній раді.

"Трагічна звістка з фронту. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець, Захисник України Сенчак Микола Богданович, 23.01.1988 року народження, житель селища Солотвин", – йдеться у повідомленні.

Військовий загинув 26 вересня 2026 року.

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Що відомо про Героя

Чоловік проходив військову службу в Державній прикордонній службі України. Загинув 26 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Куп'євахи Куп'янського району Харківської області.

У Солотвинській громаді 2–3...

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Розгорнути

Чоловік проходив військову службу у ДПСУ.

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

2 жовтня Солотвинська громада зустрічала живим коридором шани полеглого бійця, який віддав життя, захищаючи Україну. Попрощалися з Героєм 3 жовтня

"З глибоким сумом і невимовним болем схиляємо голови у скорботі разом із рідними, близькими, побратимами та всіма, хто знав і шанував полеглого Воїна", – наголосили у селищній раді.

Військовий загинув 26 вересня 2026 року.

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Чоловік проходив військову службу у ДПСУ.

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

У Солотвинській громаді 2–3...

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Розгорнути

Чоловік проходив військову службу у ДПСУ.

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Військовий загинув 26 вересня 2026 року.

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

У Солотвинській громаді 2–3 жовтня 2026 року оголосили днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав секретар Солотвинської селищної ради.

Чоловік проходив військову службу у ДПСУ.

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

У Солотвинській громаді 2–3...

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Розгорнути

Військовий загинув 26 вересня 2026 року.

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

У Солотвинській громаді 2–3...

Джерело: Facebook/Солотвинська селищна рада

Розгорнути

Пост.

Джерело: Скриншот

Пост.

Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у Сумській області під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Борисполя на Київщині Олександр Костін. Серце мужнього захисника України зупинилося 4 квітня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Тернопільщині попрощалися з захисником, який загинув у боях на Луганщині. Микола Олійник захищав Україну з 2023 року. Йому назавжди залишиться 36 років.

Схожі теми
Війна в УкраїніГерої війни в УкраїніЗагибель українських військовихсмертьпохоронРосія - країна-агресор
0