За тиждень енергетики відновили електропостачання для понад 1,7 млн сімей після обстрілів – ДТЕК

З 12 по 18 жовтня енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без електропостачання через російські обстріли.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 600 населених пунктах, знеструмлених внаслідок російських атак.

Найбільше відновлень було у Києві, де світло повернули 642,5 тисячі родин. Знеструмлення були спричинені атаками на магістральні електромережі, через які столиця отримує електроенергію.

На Донеччині за тиждень енергетики відновили електропостачання 474,2 тисячі осель, на Одещині – 243,5 тисячі, на Київщині – понад 229,4 тисячі, а на Дніпропетровщині – 166,4 тисячі.

У компанії зазначають, що російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, останнім часом посилилися обстріли енергооб’єктів Києва, Київщини та Одещини. Через пошкодження енергосистеми в окремих регіонах вимушено застосовують стабілізаційні та екстрені відключення світла.

Енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію майже 1,9 млн сімей.