Блог | З міст-мільйонерів в Україні поряд із Києвом залишився тільки Харків, перший кандидат – Львів

Повідомляють про динаміку чисельності населення в найбільших містах вільної частини України за час війни (2019/26).

Наразі – в порядку від зростань до скорочень – вона має такий вигляд.

Львів: зростання з 687 тис. до 986 тис. (+299 тис.);

Київ: зростання з 3 692 тис. до 3 793 тис. (+101 тис.);

Дніпро: скорочення з 1 010 тис. до 975 тис. (-35 тис.)

Одеса: скорочення з 1 000 тис. до 907 тис. (-93 тис.);

Запоріжжя: скорочення з 711 тис. до 500 тис. (-211 тис.);

Харків: скорочення з 1 512 тис. до 1 149 тис. (-363 тис.).

Також звертають увагу на значне зростання кількості мешканців у деяких інших містах України –

Луцьку: з 187 тис. до 277 тис (+90 тис.);

Рівному: з 199 тис. до 286 тис. (+87 тис.);

Чернівцях: з 220 тис. до 270 тис. (+ 50 тис.);

Ужгороді: з 85 тис. до 127 тис. (+42 тис.).

[Тож Схід і Захід, мовляв, звісно, разом, але дещо протилежним чином.]

Зазначається, між іншим, що наведена оцінка базується на даних Держстату, Кабміну та власних розрахунках Forbes Ukraine.

[Щоправда, викликають певний сумнів точність цих розрахунків і, відповідно, їх якість, адже є й рівно 1 000 тис., і рівно 500 тис., але то вже таке…]

Так от, все ще навіщось намагаюсь зрозуміти мордорську логіку цієї безглуздої війни.

Якщо йшлося про захист російської мови й російської церкви, це аж ніяк не кореспондується з тим, що перетворюють на випалену землю, бомбардують і знищують, перш за все, саме ті міста й регіони, де вони були.

Вельми дивний засіб захисту й "звільнення".

До речі, Пушкіна й Лермонтова Путін вбив не просто як Дантес і Мартинов, а вже, так би мовити, по-справжньому, та й хіба лише їх?

Ні, як на мене, шукати в маньяка логіку – жодного сенсу немає.

[Перефразую відоме:

"Хай нас мине над всі зажури

російський гнів, любов російська теж".]