З Днем української писемності та мови: красиві привітання

Щороку 27 жовтня українці по всьому світу вшановують свій національний скарб – українську мову. В День української писемності та мови пишуть Радіодиктант національної єдності і пригадують свої улюблені слова.

OBOZ.UA вирішив допомогти вам привітати близьких зі святом, таким важливим для нашої ідентичності. Відправляйте їх тим, хто точно знає: мова – важлива.

Листівка з привітанням до Дн... Джерело: maximum.fm Розгорнути

Вітаю зі святом українського слова! Нехай воно буде вічним!

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Щиро вітаю зі святом української мови! Це не лише мова, а справжня мелодія, що здатна торкатися найглибших почуттів. Бажаю, щоб вона була вашою підтримкою, натхненням та духовним багатством, яке ніколи не втрачає цінності.

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З Днем української писемності! Збагачуймо нашу мову разом!

День української писемності... Джерело: maximum.fm Розгорнути

Щирі вітання з Днем української мови! Наша мова – це сила і краса нашої землі, це історія, яку ми пишемо разом. Нехай кожен українець плекає її у своєму серці та передає як найцінніший скарб наступним поколінням!

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Вітаю зі святом нашої мови! Нехай її краса надихає та об’єднує!

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З Днем української писемності та мови! Цей день вчить нас плекати мову як дорогоцінний скарб, бо в кожному слові відчувається любов, сила й гордість. Хай кожне ваше слово буде гучним відлунням нашої національної ідентичності та культури!

Привітання з Днем українсько... Джерело: maximum.fm Розгорнути

Велич мови – в наших серцях. Вітаю зі святом української мови!

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Вітаю з Днем української писемності та мови! Нехай наша мова буде живою і вічною, нехай вона звучить на весь світ, розповідаючи про велич та красу української душі. Бажаю кожному з нас з гордістю нести цей мовний скарб, розвивати та оберігати його!

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Нехай українська мова завжди звучить гордо та щиро!

День української писемності... Джерело: maximum.fm Розгорнути

Зі святом рідної мови, зі святом нашої духовної єдності! Українська мова – це наш код, який об’єднує, зцілює та надихає. Нехай цей день нагадує про важливість збереження та розвитку мови, що робить нас справжніми українцями!

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З Днем писемності! Бережімо красу та силу рідної мови.

Листівка до Дня української... Джерело: maximum.fm Розгорнути

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