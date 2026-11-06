Юні сестри-близнючки, які 10 років провели в окупованому Донецьку, розповіли про нове життя в Україні

Учасниці проєкту "Молодь обирає Україну" Фонду Ріната Ахметова – сестри-близнючки Оля та Аліна – розповіли про життя в окупованому Донецьку, повернення до України та плани на майбутнє. Своєю історією дівчата поділилися під час студії MEGOGO перед матчем Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Спортинг".

З 2014 до 2024 року сестри жили в окупованому Донецьку та навчалися за російською освітньою системою. Попри це, вони не втрачали зв’язку з Україною: самостійно вивчали українську мову та історію, щоб скласти випускні іспити й повернутися на підконтрольну Україні територію. У 2024 році дівчата переїхали до Києва.

Після повернення однією з найбільших труднощів для сестер стала адаптація до нового середовища та пошук свого місця в Україні. Підтримку вони знайшли, зокрема, у проєкті "Молодь обирає Україну".

"Для нас найбільш важкою була саме адаптація, тому що раніше ми жили в одному колі спілкування, а тут перейшли в зовсім інше. Проєкт дуже допомагає нам реалізуватися, здобути освіту, яку ми хочемо, а в майбутньому – знайти роботу. Також є психологічна підтримка, медичні обстеження та менторство", – розповіла Аліна.

Аліна. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

У кожної із сестер уже є власне бачення майбутнього. Оля навчається на правничому напрямі та прагне стати правозахисницею, щоб захищати права людей і розвиватися у цій сфері. Важливою підтримкою для неї стало менторство.

"У мене є ментор, який допомагає розвиватися в тому, що мене цікавить. Я хочу стати правозахисницею, здобути необхідні навички та знайти можливості для роботи в цій сфері. Для мене важливо знати, що є людина, яка завжди мене підтримує", – поділилася Оля.

Оля. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Аліна мріє поєднати дизайн і проєктний менеджмент, а в майбутньому створити власну ініціативу, яка допомагатиме відбудовувати житло на тимчасово окупованих територіях після їхнього звільнення.

Дівчата також поділилися спогадами про донецький "Шахтар". Для них клуб – невіддільна частина дитинства та зв’язку з рідним містом. Одна із сестер зберігала вдома шарф команди, а тепер уже мала нагоду побачити гравців наживо та навіть побувати з ними в Нідерландах.

"Для мене "Шахтар" – це дитинство, щось рідне. Раніше це була мрія, яку бачила ніби на картинці. А зараз я побачила команду наживо, їздила з нею до Нідерландів. Це унікальний досвід", – розповіла одна з дівчат.

"Шахтар" є партнером проєкту "Молодь обирає Україну", який реалізує Фонд Ріната Ахметова спільно з Офісом омбудсмена України та Міністерством молоді та спорту. Він допомагає молодим українцям віком 18–23 років, які пережили окупацію або незаконну депортацію, адаптуватися після повернення, здобути освіту, знайти професійний шлях і побудувати майбутнє в Україні.

Під час матчів Ліги чемпіонів учасники проєкту відвідують ігри "Шахтаря" в різних містах Європи та розповідають представникам європейських інституцій і міжнародних організацій про життя в окупації. Їхні свідчення допомагають привертати увагу світу до досвіду української молоді, яка пережила російську агресію.

До Лондона на матч із "Спортингом" вирушили інші учасники проєкту – Данило Развозов, Злата Джуанішова та Сергій. Їх супроводжував тренер із посттравматичного зростання ГО "Серце Азовсталі" Сергій Яровий, який допомагає учасникам будувати своє майбутнє в Україні.