Йому назавжди залишиться 42: у боротьбі за Україну загинув майор Вадим Гончарук з Івано-Франківська
Прощання з військовим відбуд...
Джерело: Колаж OBOZ.UA
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42-річний майор Вадим Гончарук загинув у боротьбі за Україну. Івано-Франківськ попрощається із захисником 24 жовтня. Воїна поховають на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.
Про загибель військового та церемонію прощання повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що громада прощається із захисником, і висловив співчуття його рідним та близьким.
Міський голова Івано-Франків...
Джерело: facebook.com/ruslan.martsinkiv
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Вадим Гончарук народився 5 березня 1984 року. Він мав звання майора та загинув 21 жовтня.
У п’ятницю, 23 жовтня, о 18:00 у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3, в Івано-Франківську мала відбутися панахида за загиблим. Основна церемонія прощання запланована на суботу, 24 жовтня, о 09:00 у тому самому місці.
Маршрут траурної процесії
Після прощання містяни зможуть віддати шану захиснику під час руху траурної процесії вулицями міста. Маршрут пролягатиме вулицями Бандери, Незалежності, Січових Стрільців і Коновальця, звідки процесія вирушить до села Чукалівка.
Поховання Вадима Гончарука заплановане на 10:20 на Алеї Героїв міського кладовища.
Вічна пам’ять і шана захиснику України...