Його постійно змінювали: яким був прапор України у складі СРСР

Зараз мало хто може це прига...

Навіть за часів СРСР мало хто надавав цьому факту великого значення, але у кожної республіки в ті часи існував свій власний прапор. Ба більше, ці стяги з часом зазнавали змін. Звісно, кілька ітерацій пережив і символ радянської України.

Цікавий факт: на першій, ще не офіційній версії частиною прапора був синьо-жовтий фрагмент. Як змінювався символ УРСР з роками, розбирався OBOZ.UA.

Прапор радянської УНРР (1917—1919). Джерело: Wikimedia

Перший прапор – той самий, із синьо-жовтим елементом у кутку – був прапором не зайнятої совєтами України, а Української Народної Республіки Рад. Це було утворення у складі РСФРР із центром у Харкові, проголошене на противагу Українській Народній Республіці, яка намагалась у Києві встановити незалежність нашої держави. В такому вигляді прапор проіснував менше ніж два роки. Офіційним історики його не вважають.

Прапор УСРР з 1923 року. Джерело: Wikimedia

Коли ж в Україні остаточно встановилась влада більшовиків, офіційну символіку республіки встановили не одразу. Однак Конституція УСРР, ухвалена в березні 1919 року, вже визначала прапор як червоне полотнище із золотими літерами "УСРР" або повною назвою республіки у верхньому куті біля древка. Згодом з’явився також варіант з абревіатурою, обрамленою золотою лінією. Червоний колір відповідав більшовицькій ідеології, а від синьо-жовтого поєднання, пов’язаного з українським національним рухом, відмовилися.

Прапор УСРР з 1927 року. Джерело: Wikimedia

У наступні роки змінювалися напис і оформлення прапора. Абревіатуру назви республіки подавали по-різному – зокрема, "УССР" і "УСРР".

У 1937 році затвердили новий варіант: червоне полотнище, у верхньому лівому куті якого розмістили золоті серп і молот та літери "УРСР". Такий дизайн закріпили в Конституції республіки.

Прапор УРСР з 1937 року. Джерело: Wikimedia

Варіант, який проіснував уже до розвалу Союзу, затвердили 21 листопада 1949 року. Цей прапор складався з двох горизонтальних смуг: червоної, яка займала дві третини полотнища, та лазурової – нижньої, завширшки в одну третину. У верхній частині біля древка розмістили золоті серп і молот, а над ними – червону п’ятикутну зірку із золотою облямівкою.

Прапор УРСР з 1949 року. Джерело: Wikimedia

Законодавчо цей дизайн закріпили 5 липня 1950 року. Він залишався державним прапором УРСР до проголошення незалежності України. Попри появу блакитної смуги, національні синьо-жовті кольори не повернулися: основою прапора й далі залишався червоний, а серп, молот і зірка символізували належність республіки до радянської системи.

Втім, із наближенням колапсу радянської держави українці почали згадувати про свій власний державний символ. Синьо-жовтий стяг почали піднімати на публічних зібраннях в Україні наприкінці 1980-х років. А 28 січня 1992 року Верховна Рада затвердила його як Державний прапор незалежної України.

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