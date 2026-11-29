Їли по одній вареній картоплині на день: в мережі нагадали про російський геноцид в окупованому Маріуполі. Відео

У суботу, 28 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів в Україні згадали про ще один страшний геноцид, який випав на долю українців. Йдеться про блокаду Маріуполя російськими військами в 2022-му році, через яку загинули тисячі людей, а ті, хто вижив, пройшли через голод, нестачу води, ліків і тепла на тлі постійних нищівних ударів ворога.

Про це у Threads розповіла Вероніка Кондрик. Вона згадала, як у той час, коли росіяни стирали місто з лиця землі, у них – сімох дорослих і 1,5-річної дитини – було лише по одній вареній картоплині на день, а доповнювала раціон літрова банка квашеної капусти.

"Моя прабабуся не застала голоду 1932-1933 років в Україні, бо була заслана з батьками і братами та сестрами на Алтайський край. Проте її прапраонук застав його в 2022 в Маріуполі... Якби не ГВ, то не знаю як би він і вижив", – написала жінка.

Вероніка також поділилася відео, на якому її син Микита вперше за два місяці знову їв хліб в окупованому місті.

"Я берегтиму це відео вічно. Він не памʼятає, але знати має", – додала вона.

Скриншот допису Вероніки Кондрик у Threads

Як повідомляв OBOZ.UA, 28 листопада президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у загальнонаціональних пам’ятних заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів. У межах заходів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулася молитва, присвячена пам'яті жертв масових штучних голодів.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у День пам'яті жертв Голодоморів опублікував спеціальне звернення до українців. Він зазначив, що штучно створений голод 1932-1933 років був цілеспрямованою кампанією, що мала на меті заморити голодом і поневолити український народ, а також знищити культуру й ідентичність нації. Майже через століття режим російського диктатора Володимира Путіна наслідує цю криваву спадщину.