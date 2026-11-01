Яким буде листопад 2026 і чи очікувати морозів: прогноз погоди

На початку листопада в Україні поступово знижуватиметься температура повітря, а в окремих регіонах дощі переходитимуть у мокрий сніг. У нічні години стовпчики термометрів місцями наближатимуться до нуля, однак суттєвих морозів найближчими днями синоптики не прогнозують.

Про те, якою буде погода на початку листопада та коли очікувати чергового похолодання, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. OBOZ.UA розповідає, чого чекати від погоди в Україні найближчими днями.

За прогнозом провідної фахівчині відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксани Скляр, листопад розпочнеться з прохолодної погоди та місцями опадів. У неділю, 1 листопада, невеликі дощі пройдуть на північному сході, Закарпатті та Прикарпатті. У Карпатах можливий мокрий сніг, тоді як на решті території країни істотних опадів не передбачається.

Прогноз погоди. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Уночі температура повітря становитиме +0…+6 градусів, а на сході країни – до +10. Удень очікується +7…+12 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході, де повітря прогріється до +15 градусів.

У понеділок, 2 листопада, опадів в Україні не прогнозують. У нічні години температура коливатиметься в межах +0…+6 градусів, удень становитиме +5…+10. На півдні та південному сході буде тепліше – від +10 до +15 градусів.

Прогноз погоди. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Коли в Україні знову похолодає

За попередніми прогнозами, до 5 листопада в Україні очікується чергове зниження температури. За словами Оксани Скляр, показники термометрів можуть зменшитися в середньому ще на 3-5 градусів.

У середу та четвер, 4-5 листопада, дощі ймовірні в Карпатах. У західних і північних областях опади місцями можуть бути змішаними – з дощем та мокрим снігом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що попри прогнози щодо можливого мокрого снігу в Україні, у Києві найближчим часом його випадіння не очікується. Натомість у столиці прогнозують переважно хмарну погоду.