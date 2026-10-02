Блог | Якщо здаватися, то нащо це все було? Настав час визначатися

Українському суспільству треба нарешті визначитися: воювати всім і по-справжньому чи припинити і здаватися.

І не воювати, і не здаватися більше вже не вийде.

Ми на такій стратегії протягнули 12 років війни, але далі вже ніяк. Треба остаточно визначатися, займати позицію і діяти відповідно до неї.

1. Якщо здаватися, то нахіба оце все було?

Нахіба дванадцять років війни? Нахіба Іловайськ, Дебальцеве, Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Буча, Ізюм, Костянтинівка? Нахіба кладовища, де прапори вже не вміщаються в ряди? Нахіба тисячі хлопців без рук і ніг, які вчаться жити заново? Нахіба три роки мій батальйон тримає Куп'янськ-Вузловий? Нахіба матері, які досі чекають дзвінка від зниклих безвісти? Нахіба мільйони людей, що втратили дім, і діти, що виросли під сиренами?

2. Якщо воювати, то нахіба оце все зараз?

Нахіба фестивалі й концерти? Нахіба веселі блогери, які розмахують доларами і хизуються безтурботним життям, курортаии і яхтами в соцмережах? Нахіба у нас ворог номер один не ухилянт, а той, хто його шукає? Нахіба СЗЧ і відмовників ми фактично заохочуємо безкарністю і розмовами про те, що "їх можна зрозуміти", а на нулі тим часом стоять ті самі люди, що стояли рік тому без ротації? Нахіба будують в містах стадіони і кладуть асфальти?

Особисто я за те, щоб воювати. Але тоді чесно і по-дорослому. І всім.

І тоді треба визначатися і складати суспільний договір, у якому визнавати, що ми у війні на роки! Якщо ми її програємо – втратимо державу. Тому, кожне рішення має ухвалюватись лише через одне питання: чи наближає воно нашу перемогу?

Далі слід максимально обмежити все, що не працює на війну – почекає. Витрати бюджету, гучні проєкти, комфорт. Обмежити себе, бо інакше нас обмежить окупант і назавжди.

Перестати волати щоразу, коли ворог б'є по дитсадку чи пологовому про те, які вони нелюди. Вони це знають. Вони для цього і б'ють: щоб ми плакали, боялися і кричали на весь світ, а не діяли. Терор розрахований на емоцію. Наша відповідь має бути не дописом, а донатом, контрактом. Горе ніхто не скасовує, але горе має перетворюватися на дію, а не на чергове виття.

Замість волання треба консолідувати державу, бізнес, волонтерів навколо того, що б знищити того, хто б'є по наших дитячих садках. Всі зусилля держави та суспільства зосередити на війні та перемозі в ній. Зосередити ресурси і управлінську увагу там, де вирішується доля війни. А вирішується вона на нулі.

Пріоритетом зробити армію та спроможність її до успішного супротиву. Наявність необхідної кількості людей на фронті, їхньої підготовки та ротації, дрони, засоби РЕБ, боєприпаси і все що треба армії. Все інше – на другому місці.

Я не закликаю всіх негайно в окопи і не проти того, щоб у тилу працювали кав'ярні. Тил має працювати і платити податки. Але тил повинен жити тільки війною і тільки перемогою, а не тільки ті, по кому прилітає, а решта – в проміжках між відпусткою та особистими справами.

Обмеження потрібні, але без справедливості їх ніхто не сприйме, тому вони мають стосуватися всіх: і чиновника, і депутата, і бізнесмена, і кожного з нас. Суспільство має поріцати та притягувати до відповідальності того, хто відмовляється виконувати суспільний договір про оборону країни.

Або здаватися.

Але нахіба тоді все це було?

Слава ЗСУ!