Якою буде зима в Україні: кліматологиня дала загальний прогноз

Зима 2026-2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може бути дещо теплішою за кліматичну норму. Водночас це не виключає періодів відчутного похолодання та морозів.

Адже навіть у межах загальної тенденції до потепління можливі температурні коливання. Про це повідомила начальниця відділу комунікацій з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі YouTube-каналу LvivMedia.

Відповідна тенденція простежується не перший рік, однак довгострокові прогнози не дають змоги точно визначити, якою буде погода в конкретні дні зимових місяців.

Прогностичні центри світу та українські фахівці наразі схиляються до сценарію, за якого зимові місяці матимуть температурні показники трохи вищі за середні багаторічні значення. Така тенденція характерна для останніх десятиліть, коли в Україні та інших країнах Східної Європи дедалі частіше фіксують тепліші зими.

Водночас синоптикиня наголосила, що це не означає відсутності морозів. Як приклад вона навела попередню зиму, коли в січні та лютому температура опускалася нижче кліматичної норми. Такі періоди холоду можуть повторюватися, попри загальну тенденцію до підвищення температур.

Окремо Наталія Птуха звернула увагу на зміни у формуванні снігового покриву. Якщо раніше для України було характерним його встановлення приблизно в листопаді-грудні та збереження до кінця лютого або березня, то нині така закономірність спостерігається рідше.

За останні десять років сніговий покрив дедалі частіше має епізодичний характер: він може з’являтися після похолодання, а потім зникати через підвищення температури. Подібні коливання стали типовою характеристикою холодного сезону.

Водночас фахівчиня застерегла від спроб визначити погоду на всю зиму за окремими природними явищами чи народними прикметами. Через зміни клімату такі спостереження не дають надійної основи для прогнозування.

Птуха також пояснила, що точними для практичного використання залишаються прогнози на найближчі 3-5 діб. Прогнози до десяти днів мають консультативний характер, а подальші розрахунки відображають лише загальні тенденції.

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