Якої погоди чекати в Україні на вихідних: детальний прогноз синоптиків. Карта
Погода в Україні.
Джерело: Рixnio
Удень у ці вихідні в Україні все ще буде відносно тепло, на півдні стовпчики термометрів піднімуться аж до 24 градусів, в інших частинах країни не дотягуватимуть до 20. Ночі ж будуть досить прохолодними, а у Карпатах температура може опуститися до 0.
На частині території України дощитиме. Про погоду на вихідні у розмові з OBOZ.UA розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.
Прогноз погоди на суботу, 10 жовтня
У суботу вночі у більшості центральних областей, а також на Сумщині та Харківщині, а вдень у східних областях та на Дніпропетровщині синоптики очікують невеликі дощі.
На решті території країни дощів не прогнозується.
У Карпатах, на Приазов'ї та в Криму вночі та вранці місцями може утворюватися туман.
Нічні температури коливатимуться у межах +8… +14 градусів, у західних та північних областях суттєво нижче, +3… +8 градусів, а у Карпатах – навіть близько 0.
Водночас у денні години температура підвищаться до +12… +17 градусів, у південній частині країни до +18… +24 градусів.
Прогноз погоди на 10 жовтня.
Джерело: скриншот з сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди на неділю, 11 жовтня
У неділю у західних областях синоптики очікують помірні, місцями незначні дощі.
Локальні короткочасні дощі також пройдуть вдень у більшості північних областей та на Вінниччині.
На правобережжі можливі пориви вітру.
У нічні години синоптики прогнозують +8… +14 градусів, на півночі та північному сході країни +3… +8 градусів.
Вдень на більшій території країни повітря прогріватиметься до +18… +24 градусів. Прохолодніше буде на заході – діапазон температур коливатиметься у межах +10… +16 градусів.
Прогноз погоди на 11 жовтня.
Джерело: скриншот з сайту Укргідрометцентру
Як розповідав OBOZ.UA, в Укргідрометцентрі розповіли, чим здивує погода українців у середині жовтня і коли прийде похолодання.
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