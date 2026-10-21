Які трави можна вирощувати на підвіконні цілий рік: 7 варіантів

Свіжа зелень для улюблених страв може рости просто у вас на кухні, незалежно від пори року. Деякі ароматні трави чудово пристосовуються до життя в горщиках, не потребують складного догляду та дозволяють забути про постійні походи до магазину за приправами.

Головне – правильно підібрати рослини та створити для них сприятливі умови. OBOZ.UA пропонує варіанти ароматних рослин, які можна посадити на кухонному вікні.

Базилік

Ця запашна зелень незамінна для італійських страв, салатів і домашніх соусів. Базилік досить швидко росте, тому стане вдалим вибором для тих, хто лише починає облаштовувати город на підвіконні.

Насіння висівають у зволожений ґрунт на глибину близько 5 мм. До появи паростків землю підтримують вологою, а після проростання переставляють горщик ближче до світла.

Базилік полюбляє тепло та регулярний полив, однак надмірна волога може зашкодити його корінню. Щоб рослина краще розгалужувалася, періодично прищипуйте верхівки над парою листочків.

Розмарин

Аромат розмарину нагадує хвою з легкими пряними нотками. Його додають до запеченого м'яса, овочів, картоплі та навіть домашньої випічки.

Вирощувати розмарин із насіння досить складно, тому для домашнього городу краще придбати сформований саджанець. Посадіть його у водопроникний ґрунт і поставте на найбільш сонячне підвіконня.

Поливайте розмарин помірно, коли верхня частина субстрату підсохне. Рослина погано переносить постійно мокре коріння, а взимку особливо потребує хорошого освітлення. Зрізати для приготування їжі краще невеликі молоді гілочки.

Лавр

Замість сушених лаврових листків із пакетика можна використовувати власноруч вирощені. Лавр – вічнозелена рослина, яка здатна роками рости у звичайному горщику.

Найкраще придбати молоде деревце, адже пророщування насіння потребує чимало терпіння. Для посадки підійде ємність із дренажними отворами та легкий, водопроникний ґрунт.

Лавр любить добре освітлені місця, але не терпить застою води. Поливайте його, коли верхній шар землі підсохне. У холодні місяці кількість поливів варто скоротити. Листя для приготування страв зрізайте лише з достатньо розвиненої рослини.

Петрушка

Петрушка стане чудовим доповненням до супів, гарнірів, салатів та овочевих страв. Для домашнього вирощування варто обирати досить глибокий горщик, оскільки рослина формує довге коріння.

Насіння загортають у землю приблизно на 0,5–1 см. Перші сходи можуть з'явитися лише через кілька тижнів, тому не поспішайте вважати посів невдалим.

Петрушці потрібні помірна вологість та достатня кількість світла. Коли зелень підросте, зрізайте насамперед зовнішні стебла, не пошкоджуючи середину кущика. Так рослина зможе продовжувати утворювати нове листя.

М'ята

Любителям трав'яних чаїв і освіжальних напоїв неодмінно варто виростити м'яту. Її приємний аромат і ніжний смак чудово поєднуються також із десертами та фруктовими салатами.

Найпростіше розмножити м'яту за допомогою живця з корінцями або придбати невеликий саджанець. Для неї краще виділити окрему ємність, адже коренева система швидко займає вільний простір.

Рослина добре почувається за яскравого розсіяного освітлення. Земля має залишатися злегка вологою, проте вода не повинна накопичуватися на дні горщика. Регулярне зрізання верхівок сприятиме появі нових пагонів.

Чебрець

Маленькі ароматні листочки чебрецю здатні надати особливого смаку запеченій картоплі, м'ясу, рибі та овочам. Ця середземноморська пряність особливо сподобається тим, хто не має часу на частий полив.

Для посадки знадобиться невеликий горщик із пухким ґрунтом, у якому не затримується вода. Насіння висівають дуже неглибоко, злегка прикриваючи землею, або використовують готові саджанці.

Чебрець потребує багато сонячного світла. Поливати його слід після часткового висихання ґрунту. Коли кущик розростеться, можна потроху зрізати молоді пагони, залишаючи зелену частину для подальшого розвитку.

Орегано

Орегано, відоме також як материнка звичайна, чудово доповнює піцу, пасту, томатні соуси та маринади. А ще цю пряність цілком реально виростити у квартирі.

Для посіву підготуйте горщик із дренажем і легким субстратом. Дрібне насіння розподіліть по поверхні, злегка притисніть і присипте мінімальною кількістю землі. До проростання підтримуйте помірну вологість.

Доросле орегано любить сонячні місця та не потребує частих поливів. Щоб рослина утворювала більше молодих гілочок, верхівки пагонів можна регулярно підрізати.

Що допоможе домашнім прянощам рости навіть узимку

Хоча всі перелічені рослини можна вирощувати в кімнатних умовах, у холодний сезон їм часто бракує природного світла. Особливо це стосується базиліку, розмарину та чебрецю. За короткого світлового дня варто використовувати фітолампи, щоб зелень не витягувалася й не втрачала сили.

Не менш важливо подбати про правильний полив. М'ята, петрушка та базилік полюбляють більш вологий ґрунт, тоді як розмарин, орегано й чебрець краще переносять невелике підсихання землі.

Горщики бажано тримати подалі від гарячих батарей і холодних протягів. Підживлювати рослини можна спеціальними добривами для їстівної зелені, дотримуючись рекомендованого дозування.

Варто пам'ятати, що не всі трави однаково активно ростуть протягом року. Наприклад, лавр і розмарин узимку можуть уповільнювати розвиток, а базилік без додаткового освітлення поступово слабшатиме. Проте за належного догляду домашній город забезпечуватиме свіжими приправами навіть тоді, коли за вікном мороз.

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