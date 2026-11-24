Які рослини в саду треба двічі мульчувати перед зимою: список

Зими з нестабільною погодою, коли відлиги змінюються різкими похолоданнями, можуть завдати значної шкоди багаторічним рослинам, ягідним кущам і молодим деревам. Ґрунт, який то відтане, то знов промерзне, пошкоджує коріння, а морози, особливо у безсніжні періоди, можуть знищити квіткові бруньки, від яких залежить майбутнє цвітіння та врожай.

Саме тому досвідчені садівники зрозуміли: готувати свої насадження до зими тепер треба особливо ретельно і не відкладати її до настання холодів. Насамперед варто визначити, які рослини достатньо замульчувати, а яким знадобиться повноцінне укриття. Як це зробити, розповіло видання "На пенсії".

Правильно замульчовані росли... Джерело: Larisa Stefanuyk Розгорнути

Яким рослинам вистачить шару мульчі

Для культур, надземна частина яких добре витримує морози або здатна відновлюватися навесні від кореня, найважливіше вберегти від холоду кореневу систему. Для цього підійдуть торф, перегній, деревна кора або сухе листя. Ось які культури потрібно мульчувати таким чином.

Лохина високоросла – через поверхневе розташування коренів потребує утеплення пристовбурного кола. Для цього використовують кислий торф, соснову кору або хвойний опад, насипаючи шар завтовшки 8-10 см.

Полуниця та суниця садова – найбільш чутливі до морозів рослини осінніх посадок і ремонтантні сорти. Грядки вкривають соломою чи сухим листям, але точку росту, відому як "сердечко", залишають відкритою.

– найбільш чутливі до морозів рослини осінніх посадок і ремонтантні сорти. Грядки вкривають соломою чи сухим листям, але точку росту, відому як "сердечко", залишають відкритою. Молоді плодові дерева – упродовж перших 2-3 років після посадки персики, абрикоси, нектарини та черешні варто мульчувати компостом або перегноєм. Водночас утеплювач не повинен торкатися стовбура, інакше кора може пошкодитися.

– упродовж перших 2-3 років після посадки персики, абрикоси, нектарини та черешні варто мульчувати компостом або перегноєм. Водночас утеплювач не повинен торкатися стовбура, інакше кора може пошкодитися. Багаторічники та пізні цибулинні – гейхери, хости, ехінацеї, примули, а також тюльпани, нарциси, гіацинти і східні лілії, висаджені наприкінці сезону, присипають торфом або сухим листям шаром близько 5 см. Це допоможе втримати коріння в ґрунті й не дасть йому опинитися на поверхні під час зимових відлиг.

Культури, які потребують подвійного захисту

Теплолюбні рослини та кущі, у яких квіткові бруньки формуються ще восени, потрібно захищати не лише від промерзання коренів. Низькі температури можуть пошкодити також пагони, через що рослини не зацвітуть наступного року або зовсім загинуть. Тому їм потрібне комплексне утеплення. До них відносять такі види.

Троянди (чайно-гібридні, флорибунда, штамбові) – кущі спочатку підгортають землею або сухим торфом на висоту 15-20 см. Коли встановляться стійкі морози, над ними споруджують каркас і накривають білим агроволокном.

– кущі спочатку підгортають землею або сухим торфом на висоту 15-20 см. Коли встановляться стійкі морози, над ними споруджують каркас і накривають білим агроволокном. Гортензія великолиста – оскільки квіти з’являються на пагонах минулого року, важливо зберегти їх до весни. Коріння мульчують торфом, гілки обережно пригинають до землі, засипають сухим листям і накривають агроволокном або ялиновим гіллям.

– оскільки квіти з’являються на пагонах минулого року, важливо зберегти їх до весни. Коріння мульчують торфом, гілки обережно пригинають до землі, засипають сухим листям і накривають агроволокном або ялиновим гіллям. Виноград, ожина та клематиси 2-ї групи обрізки – пагони і лозу знімають з опор і розміщують на підстилці з хвойного гілля або дошках. Коріння мульчують, а зверху рослини вкривають землею, торфом чи щільним спанбондом.

Більш теплолюбні садові росл... Розгорнути

Як захистити вічнозелені кущі, хризантеми та екзоти

Деякі рослини взимку страждають не тільки від низьких температур. Не меншу небезпеку для них становлять холодний вітер і яскраве сонце, яке може пошкоджувати пагони та листя. Тому під час підготовки таких культур до зими потрібно враховувати й ці чинники.

Рододендрони, азалії та лаванда – ґрунт навколо коренів вкривають хвойним опадом або сухою мульчею. Самі кущі захищають каркасом з агроволокном або ялиновим гіллям.

– ґрунт навколо коренів вкривають хвойним опадом або сухою мульчею. Самі кущі захищають каркасом з агроволокном або ялиновим гіллям. Хризантеми мультифлора – після обрізання рослини підсипають торфом чи сухим листям, а зверху встановлюють перевернутий дерев’яний ящик або накривають гіллям. Це також допоможе вберегти утеплювач від вітру.

– після обрізання рослини підсипають торфом чи сухим листям, а зверху встановлюють перевернутий дерев’яний ящик або накривають гіллям. Це також допоможе вберегти утеплювач від вітру. Екзоти у відкритому ґрунті (інжир, хурма, гранат) – потребують особливо ретельної підготовки. Біля стовбура насипають товстий шар мульчі, гілки пригинають, а саму рослину вкривають кількома шарами агроволокна та плівки, передбачивши отвори для вентиляції.

Головна помилка, через яку рослини гинуть під укриттям

Не слід починати утеплювати сад відразу після перших нічних заморозків. Мульчу та укриття використовують тоді, коли температура повітря вже стабільно опускається до -5…-7°C, а верхній шар ґрунту трохи промерзає. Якщо зробити це зарано, поки надворі ще відносно тепло, рослини не встигнуть перейти в стан спокою. Під укриттям вони можуть почати пріти, а згодом загинути ще до настання сильних морозів.

Правильно обрані матеріали для утеплення та своєчасне укриття допоможуть зберегти взимку ягідні кущі, плодові дерева й декоративні рослини. Так вони матимуть більше шансів успішно пережити навіть малосніжну зиму з частими перепадами температур.

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