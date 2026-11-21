Які рослини треба мульчувати на зиму: морози їм нашкодять

Осіннє мульчування – один зі способів підготувати сад до холодів. Захисний шар із органіки допомагає вберегти коріння рослин від морозів і різких температурних коливань, а також утримує вологу в землі.

Однак для того, щоб отримати від мульчі максимальну користь, потрібно знати кілька простих нюансів. Як правильно вибрати матеріал, яким шаром його викладати і коли прибирати, а також, яким рослинам процедура необхідна найбільше, розповіло видання VSN.

Чому рослинам потрібне осіннє мульчування

Узимку ґрунт може то замерзати, то відтавати, а згодом знову промерзати. Такі перепади температур негативно впливають на кореневу систему рослин. Крім того, верхній шар землі може втрачати вологу. Найбільше ризикують насадження під час малосніжної зими, адже тоді ґрунт не має природного захисту від холоду.

Мульча зменшує вплив коливання температури на землю, уповільнює випаровування води та перешкоджає появі бур’янів. Найкращий час для її внесення – після того, як рослини припинили активно рости, але ще до промерзання ґрунту. Зазвичай достатньо шару завтовшки 5-8 см. Важливо лише не накривати кореневі шийки, стовбури й основи пагонів: якщо там накопичуватиметься волога, рослини можуть почати гнити.

Мульчування потребують молод... Джерело: Pexels Розгорнути

Які рослини потрібно мульчувати восени

Щойно висаджені дерева та кущі

Молоді дерева і кущі особливо чутливі до зимових холодів, оскільки їхнє коріння ще недостатньо розвинене. Тому вони гірше витримують промерзання землі та нестачу води. Для захисту підійдуть компост, деревна тріска або кора. Навколо рослин слід насипати шар мульчі завтовшки 5-8 см, не притуляючи його безпосередньо до стовбура. Це допоможе уникнути контакту кори з вологою органікою.

Декоративні трави

Мульчування стане в пригоді й декоративним травам, особливо тим, які висадили восени та які мають коріння близько до поверхні ґрунту. Їх можна вкрити подрібненим сухим листям або компостом завтовшки 3-5 см. Водночас важливо залишити відкритими основи пагонів і листкові розетки. Якщо в цих місцях затримуватиметься вода, рослини можуть загнити.

Троянди

Завдяки мульчуванню коріння троянд буде захищене від перепадів температури, а ґрунт довше зберігатиме вологу. Найкраще використовувати добре перепрілий компост або компостовану кору. Особливої уваги потребують чутливі до морозів сорти: місце щеплення можна додатково прикрити ґрунтом або компостом. Однак варто враховувати, що сама мульча не замінить повноцінного зимового укриття для троянд, які його потребують.

Гортензії

Гортензії чутливі до тривалої нестачі вологи, тому восени ґрунт навколо кущів бажано вкрити компостом або компостованою корою. Оптимальна товщина шару – 5-8 см. Він допоможе утримати воду в землі та зменшить промерзання біля коріння. Проте квіткові бруньки садової гортензії така мульча не захистить, тому морозостійкість окремих сортів потрібно враховувати додатково і за потреби подбати про зимове укриття для них.

Полуниця

Грядки з полуницею перед зимою можна вкрити чистою сухою соломою. Вона допоможе зберегти вологу в ґрунті та захистить коріння від різких змін температури. Мульчувати рослини варто після того, як їхній активний ріст припиниться, а повітря помітно похолодає. Не слід насипати надто багато соломи або використовувати вологу: під таким покривом полуниця може загнити.

Цибулинні рослини

Осінні посадки тюльпанів, нарцисів та інших цибулинних квітів також варто захистити від зимових морозів. Для цього підійдуть подрібнене листя, компост або кора. Достатньо вкрити землю шаром завтовшки 3-5 см. Він пом’якшить температурні коливання та допоможе вберегти цибулини від промерзання. Навесні, коли почнуть з’являтися паростки, за потреби частину мульчі можна відгорнути.

Овочі, які зимують на грядках

Деякі овочі можна залишати в землі до весни, але перед настанням холодів їм теж знадобиться захисний покрив. Йдеться, зокрема, про кейл, цибулю-порей і кореневу петрушку. Ґрунт навколо цих культур можна замульчувати сухою соломою, здоровим опалим листям або компостом.

Для мульчування важливо прав... Джерело: Unsplash Розгорнути

Які матеріали використовувати для осіннього мульчування

Для підготовки саду до зими найкраще підходять добре перепрілий компост, компостована кора, подрібнене здорове листя, чиста суха солома та деревна тріска. Обирати матеріал потрібно з огляду на потреби конкретних рослин і тип ґрунту.

Свіжоскошену мокру траву краще не використовувати: вона швидко злежується, ущільнюється та може загнити. Також не варто брати листя з рослин, які були уражені хворобами.

Чи потрібно знімати мульчу навесні

Навесні повністю прибирати мульчу зазвичай немає потреби. Органічні матеріали поступово перегнивають і насичують ґрунт поживними речовинами. Проте після закінчення морозів варто оглянути покрив: розпушити місця, де він ущільнився, за необхідності зробити шар тоншим і звільнити простір навколо молодих пагонів. Якщо мульча перешкоджає появі паростків цибулинних квітів або багаторічних рослин, частину її слід прибрати.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як захистити від зимових холодів садову ожину.