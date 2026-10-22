Які дерева не можна білити восени і чому так

Осіння побілка стовбурів у саду допомагає вберегти дерева від сонячних опіків і різких змін температури, від яких вони можуть страждати в холодний сезон. Та чи кожне дерево потребує такого захисту?

Не менш важливими питаннями є, коли саме варто проводити процедуру побілки рослин і які засоби можуть пошкодити кору? Видання "На пенсії" розповіло, як підготувати сад до зими й не припуститися поширених помилок.

Насправді про доцільність побілки садових дерев сперечаються. У природі дерева ростуть без жодного додаткового покриття і при цьому почуваються чудово. Але це справді так, якщо дерево здорове і росте у сприятливих умовах. В саду це не завжди так, тому деяким рослинам може знадобитись додатковий захист. Насамперед досвідчені садівники радять захищати стовбури таких дерев:

молодих, із тонкою корою;

тих, що ростуть у холодніших регіонах;

посаджених у низинах із підвищеною вологістю;

розташованих на відкритих, продувних вітром ділянках.

У таких умовах дерева без захисного покриття більше потерпають від різких температурних коливань. Удень зимове сонце нагріває темну поверхню стовбура, а вночі мороз швидко охолоджує тканини. Через це на корі можуть утворюватися глибокі тріщини.

Ще одна перевага побілки – можливість зменшити кількість шкідників, які перечікують зиму в заглибленнях і тріщинах кори.

Однак саджанці першого року життя не варто покривати концентрованими вапняними сумішами чи щільними фарбами: вони можуть пошкодити ніжну кору. Для таких дерев краще використовувати агроволокно або спеціальні захисні обмотки. Також у жодному разі не можна наносити на стовбури звичайні будівельні чи побутові фарби, не призначені для садових дерев, адже їхні компоненти можуть зашкодити корі.

Оптимальний період для побілки – та частина осені, поки не настали тривалі морози. Для роботи слід обрати сухий день, а температура повітря має відповідати рекомендаціям виробника обраного засобу.

Для приготування традиційної захисної суміші використовують 3 кг гашеного вапна, 1 кг глини та 200 г мідного купоросу на 10 л води. Усі компоненти ретельно змішують, доки суміш не набуде консистенції густої сметани. Замість саморобного розчину можна придбати готову садову фарбу для стовбурів. Перед застосуванням важливо ознайомитися зі складом продукту та рекомендаціями виробника.

Не менш важливо правильно підготувати дерева. Перед побілкою зі стовбура обережно прибирають відмерлі фрагменти кори, лишайники й мох. Для цього використовують скребок або щітку, намагаючись не зачепити живі тканини.

Після очищення за потреби дерево обробляють засобом, дозволеним для застосування на плодових культурах. Коли поверхня висохне, захисну суміш наносять на стовбур і нижні частини скелетних гілок. Висоту покриття та спосіб нанесення обирають залежно від віку дерева й інструкції до препарату.

Якщо виробник радить наносити засіб у два шари, перед повторною обробкою потрібно дочекатися повного висихання першого. Правильно підібране й нанесене покриття допоможе знизити ризик пошкодження кори взимку.

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