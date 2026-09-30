Яке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкісним

До заміжжя перша леді України Олена Зеленська мала прізвище Кияшко. Сьогодні це прізвище вважають досить рідкісним в Україні, адже його носить близько 1686 людей.

Найчастіше людей із таким прізвищем можна зустріти в Києві, Вишеньках, Кривому Розі та інших населених пунктах лівобережної й центральної України. OBOZ.UA розповідає про походження та можливе значення прізвища.

Яке прізвище мала Олена Зеленська до заміжжя

Дівоче прізвище Олени Зеленської – Кияшко. Воно є досить рідкісним для сучасної України – його носить 1686 людей.

Найчастіше представники цього прізвища проживають у Києві, Вишеньках, Кривому Розі, звідки родом Олена Зеленська, а також в інших населених пунктах лівобережної та центральної України.

Яке дівоче прізвище було в Олени Зеленської Джерело: facebook.com/olenazelenska.official

Що означає прізвище Кияшко

Існує кілька версій походження цього прізвища. За основною версією, у давнину так могли назвати мешканця Києва або людину, яка приїхала з Києва.

Інша версія пов’язує прізвище з білоруським словом "кий", яке означає "палиця". За таким трактуванням, подібне прізвище в давнину могли дати людині серйозній та суворій.

Хто ще носив це прізвище

Прізвище Кияшко зустрічалося серед відомих історичних постатей. Зокрема, у Російській імперії був генерал-лейтенант Андрій Кияшко, а серед козацьких полководців згадуються Михайло Кияшко та Семен Кіяшко.

Також історія пам’ятає історика-краєзнавця Івана Кияшка. Крім того, це прізвище носили деякі актори, герої Радянського Союзу та представники політики.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Олена Зеленська провела важливу зустріч у Нью-Йорку в ефектному жакеті за майже 40 тисяч гривень.