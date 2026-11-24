Як зігрітися в квартирі без опалення: дієві поради

Українська енергетика продовжує страждати від варварських терористичних атак з боку росіян, а це означає, що десятки тисяч українців змушені обходитися без електрики та газу. В оселях стає холодно, а мешканцям доводиться не тільки шукати додаткові джерела тепла, а і вчитися якомога довше утримувати його в оселі.

Як пережити морози без опалення та електрики, добре знають військові й жителі прифронтових районів. УНІАН зібрав практичні поради та досвід українців, які допомагають залишатися з теплом навіть у складних зимових умовах.

Як зігрітися без опалення: найкращі поради

Від правильного одягу до теп... Джерело: Pheelings Media Розгорнути

Насамперед варто подбати про теплоізоляцію житла, щоб накопичене тепло не виходило назовні через стіни, вікна та підлогу. Для цього не обов’язково робити дорогий ремонт. Можна замінити старі дерев’яні вікна на пластикові, заклеїти щілини у віконних рамах і підлозі, постелити на підлогу килими. Також перевірте, чи щільно зачиняються вхідні двері в під’їзд. За потреби підкладіть у місця, де відчувається протяг, скручені валиком пледи, подушки та інші утеплювачі.

Не менш важливо правильно одягатися. Навіть найкращі способи збереження тепла не допоможуть, якщо ви недостатньо утеплені. У холодній квартирі варто носити термобілизну, яка утримує тепло тіла завдяки особливій структурі тканини. Її використовують навіть туристи, які ночують у горах, тож у домашніх умовах вона теж буде доречною.

Поверх термобілизни надягайте кілька шарів одягу, бажано із синтетичних матеріалів, а також теплі штани й високі вовняні шкарпетки. Кілька тонших шарів допоможуть краще зберегти тепло, ніж один товстий светр.

Не забувайте про гарячу їжу та напої. Цю просту рекомендацію часто недооцінюють, хоча регулярне харчування і тепле пиття допомагають організму підтримувати температуру. Готувати можна на газу, а напої зберігати в термосі. Чашка гарячого чаю дасть змогу зігрітися на певний час. Водночас не варто вживати алкоголь заради зігрівання: він не допоможе впоратися з холодом, а навпаки, може погіршити ситуацію.

Ще один корисний засіб – грілки. Їх можна покласти в ліжко або прикласти до живота, щоб зігрітися. У туристичних і військових магазинах продаються також хімічні грілки. Для їх використання не потрібна гаряча вода, а тепло вони можуть віддавати протягом приблизно 12 годин.

Як зігрітися вночі без опалення

Окрема задача - зберегти тепло для сну. Джерело: jeangill

Уночі температура тіла може знижуватися, а через холод у приміщенні заснути і комфортно проспати до ранку стає складніше. Тому перед сном варто заздалегідь підготувати тепле місце. Якщо є електрика або заряджена портативна батарея, можна скористатися електропростирадлом. Якщо ж світла немає зовсім, допоможуть звичайні грілки, наповнені гарячою водою з термоса.

Для додаткового утеплення використовуйте кілька ковдр, укладаючи їх одна на одну. Постільну білизну з бавовни краще замінити на флісову або фланелеву – ці матеріали краще утримують тепло.

Ще один спосіб не змерзнути під час сну – скористатися зимовим спальним мішком. Завдяки анатомічній формі та спеціальному наповнювачу він краще зберігає тепло, ніж звичайна ковдра. Найкомфортніше спати в ньому в термобілизні. Так можна облаштувати тепле спальне місце навіть у квартирі без опалення.

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