Як живцювати троянди восени: поради для новачків

Осінній сезон – активна пора для любителів троянд. В осінні місяці можна не тільки обрізати кущі, але і займатись розмноженням улюблених сортів. Зрізані під час догляду за квітником гілки не обов’язково викидати: їх можна використати для заготівлі живців і виростити нові рослини без додаткових витрат.

Троянди, отримані таким способом, нерідко виявляються витривалими, добре пристосовуються до місцевих умов і можуть краще протистояти несприятливій погоді та шкідникам. Як живцювати троянди восени, розповіло видання VSN.

Які пагони обрати та як підготувати інвентар

Результат живцювання значною мірою залежить від якості пагонів і підготовки до роботи. Найкраще для розмноження підходять компактні сорти троянд: що менші бутони, то більше шансів, що живці приживуться. Для осінньої заготівлі варто вибирати зелені пагони поточного року, які вже почали дерев'яніти. Їхня товщина має бути близько 8 міліметрів, а основа – міцною, без грубих і жорстких прожилок. Оскільки пережити зиму вдається не всім живцям, краще заготовити їх із запасом. Це особливо важливо, якщо йдеться про рідкісний або улюблений сорт.

Перед початком роботи потрібно підготувати все необхідне: садові рукавички, гострий секатор або чистий ніж, воду, дренаж, поліетиленову плівку та глибокі горщики з ґрунтом, призначеним для вирощування живців.

Техніка заготівлі живців та правильні зрізи

Для розмноження вибирають здорову гілку й нарізають із неї живці завдовжки 15-20 сантиметрів. На кожному має бути щонайменше 3-5 добре сформованих і неушкоджених сплячих бруньок.

Важливо правильно зробити зрізи. Нижній виконують навскіс, під кутом 45 градусів, приблизно за сантиметр від найнижчої бруньки. Така форма збільшує площу контакту з вологою. Верхній зріз, навпаки, має бути прямим і розташовуватися на 3 сантиметри вище від найвищої бруньки. З нижньої частини живця видаляють усі листки та шипи, щоб зменшити випаровування вологи й не допустити загнивання.

Якісні живці дають здорові т... Джерело: Bilal photos Розгорнути

Обробка та вибір способу висаджування

Перед посадкою живці за бажанням можна обробити магазинними препаратами або стимуляторами коренеутворення. Деякі садівники використовують і народні засоби, наприклад звичайну корицю. Однак успіх укорінення насамперед залежить від свіжості пагонів і достатньої вологості.

Для висаджування є два основні варіанти.

Перший – посадити живці в глибокі горщики з дренажним шаром і сумішшю садової землі з піском. Такий спосіб зручніший для домашнього вирощування: за молодими рослинами легше доглядати, вони захищені від сильних морозів, а навесні їх можна пересадити у відкритий ґрунт.

– посадити живці в глибокі горщики з дренажним шаром і сумішшю садової землі з піском. Такий спосіб зручніший для домашнього вирощування: за молодими рослинами легше доглядати, вони захищені від сильних морозів, а навесні їх можна пересадити у відкритий ґрунт. Другий – одразу висадити живці в саду. Для цього слід вибрати ділянку, захищену від холодного вітру. Незалежно від місця посадки, пагони заглиблюють у землю приблизно на дві третини довжини, залишаючи над поверхнею одну-дві бруньки. Ґрунт навколо живця обережно ущільнюють і зволожують.

Зимовий захист та особливості догляду

Осінні живці потрібно захистити від морозів, особливо якщо вони залишаються у відкритому ґрунті. Для цього над кожним саджанцем облаштовують невелике укриття: накривають його пластиковою пляшкою зі зрізаним дном, але без кришки на горловині. Такий захист убереже рослину від холодного вітру й різких перепадів температури, а відкритий отвір забезпечить циркуляцію повітря та зменшить утворення конденсату. Додатково основу укриття й землю навколо можна прикрити хвойними гілками або сосновою корою.

До повного вкорінення живці потребують регулярного догляду. Їх потрібно своєчасно поливати, час від часу провітрювати укриття та перевіряти, чи не з'явилися шкідники або ознаки захворювань. Це допоможе виростити здорові кущі, які зможуть пишно цвісти наступного сезону.

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