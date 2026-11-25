Як зберегти врожай за дефіциту води: Ерік Кероп’ян представив модель розумного зрошення

Руйнування Каховської ГЕС загострило питання, від якого залежить майбутнє аграрного півдня України: як вирощувати врожай, коли води менше, а її подача коштує дорожче? За оцінкою Мінагрополітики, після катастрофи 2023 року без джерела води залишилися 94% зрошувальних систем Херсонщини, 74% – Запоріжжя та 30% – Дніпропетровщини. Один із напрямів пошуку рішень – точне зрошення, що враховує не лише потреби рослин, а й прогноз урожаю та економіку господарства.

Такий підхід досліджує Ерік Кероп’ян – засновник і керівник каліфорнійської Global AgroTech Sovereignty Initiative Inc., фахівець з аграрних технологій. Його ідея полягає в тому, щоб замінити полив за незмінним графіком гнучким плануванням: дані про вологість ґрунту, опади, температуру та витрати енергії мають допомагати визначати, коли й скільки води подавати на поле.

У дослідженнях 2025–2026 років Кероп’ян описав три послідовні напрацювання. Перше – циклічну модель точного зрошення зернових, у якій прогнози врожайності використовують для коригування водоподачі. Друге – аналіз чотирьох сценаріїв роботи системи: базового, песимістичного, оптимістичного та проміжного. Третє – архітектуру інтелектуальної системи з п’яти складових: збирання даних, їх обробка, аналітика, інтерфейс для управлінця та виконання рішень.

Порівняння традиційного й адаптивного підходів у науковій моделі показало переваги гнучкого планування: можливість раціональніше розподіляти воду, контролювати витрати на полив і знижувати ризики коливань урожайності. Результатом роботи стала методологія, що поєднує прогноз урожаю, кліматичні сценарії та економічні показники в одному процесі ухвалення рішень.

Напрацювання Еріка Кероп’яна отримали позитивну оцінку трьох американських неприбуткових організацій – American Center for Transnational Economic Cooperation and Policy Studies Inc., American Institute for Global Trade, Management & Economic Diplomacy Inc. та Center for Applied Economic Innovation and Research Inc. Вони відзначили практичне значення його моделей прогнозування врожайності та оптимізації зрошення й рекомендують їх подальше впровадження в сільськогосподарських господарствах, насамперед у регіонах із дефіцитом води.

Практична відмінність такого підходу – у можливості заздалегідь порівняти кілька рішень. Наприклад, за прогнозу посухи господарство може оцінити, які ділянки потребують води першочергово, скільки коштуватиме робота насосів і як зміна графіка вплине на очікуваний урожай. Це не замінює відновлення зруйнованих каналів, але може допомогти ефективніше використовувати доступну воду.

Для українських фермерів питання вже не обмежується вибором обладнання. Йдеться про систему управління, яка поєднує агрономічний прогноз, фінансові ризики та реальні ресурсні обмеження. Під час відновлення зрошувальної інфраструктури такі підходи можуть допомогти оцінювати ефективність кожного рішення про використання води й енергії.