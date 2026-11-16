Як захистити ожину від морозів: урожай наступного року буде кращим

Безколючкова ожина, яку найчастіше вирощують любителі садівництва, потребує ретельної підготовки до зими. Справа в тому, що її довгі пагони легко підмерзають і це може вартувати вам цілого врожаю.

Саме на таких пагонах у наступному сезоні формуватимуться ягоди. А отже головною задачею стаж зберегти гілки неушкодженими до весни. Подбати про захист рослин варто навіть тоді, коли прогнозують відносно теплу зиму. Як це зробити, розповіло видання Deccoria.

Як обрізати безколючкову ожину восени

Ожина плодоносить на молодих... Джерело: Pexels Розгорнути

Одразу після останнього збору врожаю потрібно вирізати біля самої землі пагони, які плодоносили цього року, а молоді, цьогорічні гілки залишити. Безколючкова ожина дає ягоди на пагонах другого року життя. Після плодоношення вони відмирають, тому їх краще видалити ще восени. Інакше навесні старі гілки заважатимуть пригинати молоді пагони до землі.

Старі гілки можна впізнати за короткими бічними відростками, на яких улітку достигали ягоди. На молодих пагонах їх ще немає. Обрізані частини рослини потрібно відразу винести із саду, а не залишати під кущами. Якщо вони були уражені хворобами, інфекція може поширитися знову наступного сезону.

Під час обрізки варто уважно оглянути й усі цьогорічні пагони. Ознакою можливого захворювання можуть бути невеликі, трохи вдавлені пурпурові плями, середина яких з часом сіріє. Якщо таких відмітин багато, уражений пагін краще видалити разом зі старими гілками.

Після кожного зрізу хворого пагона лезо секатора потрібно протирати дезінфекційним засобом. Це допоможе не перенести інфекцію на здорові рослини. Із молодих гілок на кожному кущі варто залишити 5-7 найтовстіших і неушкоджених – саме вони плодоноситимуть наступного року. Решту потрібно обрізати біля самої землі.

Осінній полив і підживлення: як зміцнити кущі перед зимою

Восени ожину поливають лише за тривалої відсутності дощів, коли ґрунт під кущами пересихає. Її поверхнева коренева система чутлива як до нестачі, так і до надлишку вологи, тому перед поливом потрібно перевірити стан землі. Для цього можна скористатися звичайним металевим прутом. Якщо він легко входить у ґрунт, додатковий полив не потрібен. Якщо ж доводиться докладати чимало зусиль, час братися за лійку.

Поливати ожину потрібно рясно, щоб вода просочила ґрунт приблизно на 30 сантиметрів – саме на таку глибину сягає коріння. Вологий ґрунт промерзає не так глибоко, як сухий, тому достатня кількість води перед зимою допомагає захистити кущі від морозу. Водночас важливо не перестаратися, щоб не вимити з землі поживні речовини.

Востаннє азотні добрива для ожини вносять наприкінці червня. Пізніше від такого підживлення потрібно відмовитися, навіть якщо кущі здаються ослабленими. Азот стимулює ріст пагонів, що корисно навесні, але восени може нашкодити: через активне нарощування зеленої маси рослини стають вразливішими до морозів.

Осіннє підживлення ожини краще обмежити калійними добривами. Сульфат калію вносять не пізніше кінця жовтня, щоб до настання зими він встиг розчинитися і дістатися коренів. Однак на легких піщаних ґрунтах із таким підживленням варто зачекати до весни. Через особливості ґрунту дощі можуть швидко вимити поживні речовини в глибші шари, і рослини не встигнуть їх засвоїти.

Мульчування: як захистити коріння ожини від морозу

Правильно захищена ожина спо... Джерело: Pexels Розгорнути

До промерзання ґрунту навколо кущів потрібно розкласти товстий шар мульчі – приблизно 10 сантиметрів. Найкраще робити це наступного дня після поливу або дощу, адже під таким покриттям волога довше зберігається в землі. Мульчу слід розподіляти на широкій ділянці вздовж усього ряду, звідки ростуть пагони, а не лише біля основи куща. Саме на такій відстані зазвичай поширюється коріння.

Мульчування захищає від промерзання кореневу систему ожини та кореневу шийку – основу куща, з якої навесні виростають нові пагони. Обидві частини розташовані близько до поверхні ґрунту. Під товстим шаром мульчі земля повільніше охолоджується, а під час зимових відлиг не зазнає постійних циклів замерзання та відтавання. Такі перепади температури можуть пошкодити дрібні корінці.

Для мульчування підходить кора хвойних дерев. Вона трохи підкислює ґрунт, а ожина найкраще росте за рівня pH 6,0-6,5. Натомість солому використовувати не рекомендується: вона приваблює гризунів, які взимку можуть обгризати кору пагонів.

Чим і як укривати безколючкову ожину

Укривати безколючкову ожину найкраще пізно восени. Потрібно дочекатися завершення періоду теплої погоди, але не відкладати роботу до промерзання ґрунту. Для цього варто вибрати день, коли температура становить кілька градусів вище нуля. На морозі пагони стають жорсткими й можуть легко зламатися під час згинання.

Спочатку гілки відв’язують від дротяної опори та обережно пригинають уздовж ряду. Потім кожен пагін фіксують біля землі у двох-трьох місцях спеціальними металевими скобами для агроволокна. Після цього гілки накривають агроволокном, а його краї притискають камінням або іншими важкими предметами, щоб матеріал не зірвав вітер.

Навесні, коли сильні морози минуть, агроволокно знімають, а пагони знову підв’язують до дротяної опори. Водночас варто оглянути їхні кінчики і обрізати ті, що засохли.

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