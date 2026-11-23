Як викликати активний ріст заміокулькаса: дієве добриво

Заміокулькас вважають майже невразливою кімнатною рослиною: для того, щоби процвітати, йому достатньо невеликої кількості світла, періодичного поливу та легкого ґрунту, який добре пропускає воду. Проте він може дуже повільно рости, що засмучує деяких любителів садівництва на підвіконні.

Як ви хочете, щоб ваше доларове дерево швидше випускало нові пагони, подбайте також про правильне підживлення рослини. Проте, якщо хочеться, щоб він швидше випускав нові листки, варто подбати ще й про підживлення. Один із найкращих натуральних засобів можна приготувати вдома з продукту, який часто використовують у кулінарії. Як пише видання Deccoria, це звичайна сочевиця.

Почніть із виправлення помилок догляду

Заміокулькас легко перелити,... Джерело: Pexels Розгорнути

Перш ніж переходити до стимулювання росту заміокулькаса, перевірте, чи правильно ви за ним доглядаєте. Невідповідні умови утримання рослини можуть стримувати її від утворення нових гілочок.

Стійкість до посухи – водночас перевага й слабке місце заміокулькаса. Оскільки рослині потрібно зовсім небагато води, її легко залити. Надмірна турбота у вигляді частого й рясного поливу може завдати більше шкоди, ніж користі. Через постійну вологість починає загнивати коріння, стебла розм’якшуються, а листя жовтіє.

Поливати заміокулькас потрібно лише тоді, коли ґрунт у горщику просохне на глибину щонайменше 4-5 см. Для зволоження краще використовувати м’яку воду кімнатної температури: відстояну, фільтровану або попередньо прокип’ячену й охолоджену.

Ще одна поширена помилка – неправильно підібраний горщик. Якщо в ньому немає отворів на дні, вода затримуватиметься в ґрунті, що також може призвести до загнивання коренів. Тому ємність обов’язково повинна мати дренажні отвори, а на її дно потрібно насипати шар керамзиту або іншого відповідного матеріалу. Це допоможе відводити зайву вологу.

Важливий і розмір горщика. Він не має бути надто великим, адже заміокулькас краще росте в дещо тісних ємностях. Ґрунт для нього також не повинен бути важким і щільним. Найкраще підійде готова суміш для кактусів і сукулентів або спеціально приготовлений удома легкий субстрат

Є й інші нюанси, на які варто зважати. Не ставте рослину біля гарячої батареї або поруч із вікном, яке часто відчиняють узимку: різкі перепади температури їй не до вподоби. Не варто залишати заміокулькас і під прямими сонячними променями. Найкраще місце для нього – напівтінь із розсіяним світлом, яке сприятиме росту.

Помилкою буде й повністю відмовитися від підживлення. Заміокулькас часто називають рослиною, якій нічого не потрібно, але це не зовсім так. Для утворення нових листків йому, як і іншим рослинам, необхідні поживні речовини. Окрім готових добрив для декоративно-листяних культур, можна використовувати й натуральні підживлення.

Добриво із сочевиці для заміокулькаса: як приготувати та використовувати

Колір зерен сочевиці для доб... Джерело: Unsplash Розгорнути

Серед домашніх засобів для підживлення заміокулькаса особливо простим у приготуванні є настій із сочевиці. Він може стати в пригоді рослинам, які вже кілька місяців не випускали нових листків. Таке підживлення м’яко стимулює ріст, поступово забезпечуючи рослину поживними речовинами. Приготувати його можна як із червоної, так і із зеленої сочевиці – залежно від того, яка є під рукою.

Для добрива підходять лише сухі бобові, а не консервовані. Навіть якщо до складу консервованої сочевиці входить небагато інгредієнтів, у ній зазвичай є сіль та інші добавки, які можуть нашкодити рослинам.

Ось як готується таке добриво:

Насипте в миску 3 столові ложки сухої сочевиці. Залийте її 1 л теплої кип’яченої води й залиште настоюватися на 4-5 годин. Процідіть суміш через сито, зберігши рідину.

Частину отриманого настою налийте в горщик із заміокулькасом. Зволожуйте лише ґрунт, не потрапляючи на листя та стебла. Оскільки рослина не любить надлишку вологи, настій має замінити один звичайний полив, а не бути додатковою порцією води. У період активного росту використовуйте його раз на місяць, а восени та взимку – не частіше ніж раз на два місяці. Щоразу готуйте нову порцію, адже цей засіб не призначений для тривалого зберігання.

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