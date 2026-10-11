Блог | Як слуги Путіна-Кіріла ведуть російську пропаганду, а влада України боїться ввести відповідальність за їхню українофобію

Як СЛУГИ путіна-кіріла ВЕДУТЬ російську україноненависницьку ПРОПАГАНДУ,

а ВЛАДА України БОЇТЬСЯ ввести відповідальність за їхню УКРАЇНОФОБІЮ?!

Вчора під час нашого просвітницького заходу в Києво-Печерській лаврі, генеральний директор Заповідника Максим Остапенко Maxym Ostapenko розповів курсантам і студентам про те, як в центрі УКРАЇНСЬКОЇ столиці здійснювалась системна пропаганда ідеології "русского міра" та поширювалася антиукраїнська брехня. Але найстрашніше інше, що попри патріотичні заяви владних структур та приписи законів, ця антиукраїнська пропаганда триває й досі.

Для прикладу, в журналі "Печерський Благовестник" (№1, 2026), який видається, звісно, російською мовою по "благословению…митрополита Онуфрия" та "под редакцией…наместника Киево-Печерської лавры Павла" (в народі Паша-Мерседес) заперечується або засуджується ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ (історія боротьби за Українську Державу 1917-1918 рр, право народу на українську мову та церкву) і пропагується ВСЕ імперсько-російське. На 62 сторінках цього видання вірних слуг путіна-кіріла ви не знайдете ЖОДНОЇ позитивної згадки про Україну і жодної НЕГАТИВНОЇ про росію. Також тут – принципове ігнорування самого факту війни російської орди вбивць і варварів проти українського народу та немає навіть натяку на знищення православних храмів під час російських обстрілів та бомбувань.

Як слуги Путіна-Кіріла ведут... Джерело: Фейсбук Миколи Томенка/скриншот Розгорнути

Нагадаю, що від 21 березня 2023 року у законодавстві України дано визначення терміну "УКРАЇНОФОБІЯ, як дискримінаційні дії, публічно озвучені заклики, в тому числі в медіа, у літературних та мистецьких творах, що ЗАПЕРЕЧУЮТЬ субʼєктність Української держави, української нації, БОРОТЬБУ проти підкорення, експлуатації, асиміляції Українського народу, а також ПРАВОМІРНІСТЬ захисту політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитку української національної державності, науки, культури, зневажають питомі етнокультурні ознаки українців, ІГНОРУЮТЬ українську мову та культуру".

Як слуги Путіна-Кіріла ведут... Джерело: Фейсбук Миколи Томенка/скриншот Розгорнути

Як слуги Путіна-Кіріла ведут... Джерело: Фейсбук Миколи Томенка/скриншот Розгорнути

Як бачимо, що зміст видання УПЦ московського патріархату є абсолютно УКРАЇНОФОБСЬКИМ, але фанатам путіна-кіріла НІЧОГО за це не буде?!

Бо наша толерантна влада ДОСІ не узаконила навіть адміністративної відповідальності за прояви українофобії, а толерантний український народ ДОСІ не зібрав 25 тисяч підписів під нашою Петицією до президента – "Захистити Україну від українофобії та ідеології русского міра".

П.С. Підписати нашу Петицію можна тут, бо якщо не МИ, то хто захистить УКРАЇНСЬКУ історію, мову, культуру і церкву та нашу НАЦІОНАЛЬНУ ГІДНІСТЬ.