Як швидко висушити взуття, коли немає світла і опалення

Восени та взимку мокре взуття може стати справжньою проблемою, особливо коли вдома немає електроенергії та опалення. Через низьку температуру й підвищену вологість черевики та кросівки висихають значно довше, а неправильне сушіння може призвести до появи неприємного запаху, деформації та навіть пошкодження матеріалу.

Проте існують прості способи, які допоможуть пришвидшити висихання взуття без електричних сушарок та батарей. OBOZ.UA розповідає, як позбутися зайвої вологи за допомогою підручних засобів і не зіпсувати улюблену пару.

Папір допоможе увібрати зайву вологу

Один із найпростіших і найдоступніших способів висушити мокре взуття – використати звичайний папір. Найкраще підійдуть паперові рушники, серветки або чистий папір без друкарської фарби.

Зімніть папір у невеликі кульки та щільно, але без надмірного тиску, заповніть ним внутрішню частину взуття. Він поступово вбиратиме вологу, завдяки чому черевики висихатимуть швидше.

Якщо взуття дуже мокре, першу порцію паперу варто замінити вже через 30–60 хвилин. Надалі робіть це в міру зволоження. Не варто використовувати кольорові газети для світлого взуття, адже друкарська фарба може залишити плями на підкладці.

Скористайтеся сухими рушниками

Якщо під рукою немає достатньо паперу, допоможуть звичайні бавовняні рушники або чисті шматки тканини. Спочатку промокніть зовнішню поверхню взуття, щоб прибрати краплі води. Потім покладіть усередину суху тканину, яка вбиратиме залишкову вологу.

Особливо ефективний цей метод для тканинних кросівок і спортивного взуття. Однак важливо регулярно замінювати вологі рушники сухими, інакше процес сушіння сповільниться.

Вийміть устілки та розв'яжіть шнурівки

Поширена помилка – залишати мокре взуття сушитися в тому самому стані, в якому його зняли. Насправді устілки часто накопичують значну кількість вологи й перешкоджають її випаровуванню. Тому їх краще вийняти та висушити окремо.

Також варто максимально розв'язати шнурівки, відкрити язичок черевиків і забезпечити доступ повітря всередину. Чим краща циркуляція повітря, тим швидше випаровуватиметься вода.

Використайте силікагель

Маленькі пакетики із силікагелем, які часто можна знайти в коробках із новим взуттям або сумками, також можуть стати в пригоді. Цей матеріал поглинає вологу з навколишнього середовища, тому його можна покласти всередину взуття як допоміжний засіб для сушіння.

Проте варто враховувати, що кілька маленьких пакетиків не зможуть швидко висушити наскрізь промоклі черевики. Силікагель найкраще використовувати для усунення залишкової вологи, коли основну її частину вже прибрали папером або тканиною.

Використовуйте лише цілі пакетики та тримайте їх подалі від дітей і домашніх тварин.

Знайдіть місце з хорошою циркуляцією повітря

Навіть за відсутності опалення правильне розташування взуття здатне пришвидшити його висихання. Не залишайте мокрі черевики в закритій шафі, пакеті або під ліжком. Краще поставити їх на підставку чи решітку в сухішій частині кімнати, де повітря може вільно циркулювати.

Якщо надворі не надто волого, коротке провітрювання приміщення також може допомогти зменшити вологість повітря. Водночас у морозну погоду не варто надовго залишати взуття біля відчиненого вікна.

Чого категорично не можна робити

Намагаючись якомога швидше висушити взуття, люди іноді використовують небезпечні методи. Зокрема, не варто ставити черевики безпосередньо біля відкритого вогню, на газову плиту або над свічками.

Надмірне нагрівання може зіпсувати клей, деформувати підошву, пошкодити шкіру та синтетичні матеріали. Крім того, сушіння біля відкритого полум'я створює ризик пожежі.

Не рекомендується також надягати ще вологе взуття в надії, що воно висохне від тепла ніг. Це може спричинити дискомфорт, натирання шкіри та створити сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів.

Найефективніше поєднати кілька безпечних способів: прибрати зайву воду рушником, вийняти устілки, наповнити взуття сухим папером і залишити в місці з хорошою вентиляцією.

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