Як прогнати кротів із городу: простий спосіб

Кроти можуть завдати чимало клопоту власникам городів і присадибних ділянок. Прокладаючи підземні ходи, вони залишають земляні горбики та іноді пошкоджують коріння рослин.

Однак відлякати цих тварин можна спробувати за допомогою звичайних продуктів, які є майже на кожній кухні. Як пише Positivebloom, існує вісім популярних домашніх засобів для боротьби з кротами.

Які засоби допомагають відлякувати кротів

Рицинова олія

Один із небагатьох домашніх засобів, ефективність якого частково підтверджена дослідженнями. Для обробки ґрунту змішують 2 столові ложки олії, столову ложку засобу для миття посуду та 3,8 літра води. Розчином поливають свіжі кротовини, після чого додатково зволожують землю.

Засіб для миття посуду

Його додають до рицинової олії, щоб вона краще змішувалася з водою та проникала в ґрунт. Самостійно він практично не відлякує кротів. Важливо використовувати засіб без агресивних хімічних добавок.

Каєнський перець

Завдяки капсаїцину має подразнювальні властивості. Порошок іноді насипають біля кротовин або розводять 2 столові ложки у 3,8 літра теплої води. Однак такий метод може бути небезпечним для домашніх тварин.

Часник

Очищені зубчики закопують уздовж підземних ходів на глибину 5–8 сантиметрів. Також можна залити подрібнену головку часнику літром води, залишити на ніч, процідити та розвести у 3,8 літра води. Отриманим настоєм обробляють ґрунт.

Кавова гуща

Використані залишки кави розподіляють тонким шаром на свіжих кротовинах та вздовж підземних ходів. Не варто насипати її забагато, оскільки волога гуща може пліснявіти й перешкоджати проникненню води в землю.

М'ятна олія

Для приготування розчину використовують 10–15 крапель ефірної олії на 3,8 літра води, додаючи чайну ложку мийного засобу. Суміш наносять уздовж активних ходів. Проте ефірні олії можуть бути токсичними для котів і собак.

Чорний перець

Містить піперин, який має подразнювальну дію. Невелику кількість меленого перцю розсипають уздовж кротових тунелів. Після дощів обробку доводиться повторювати.

Гострий соус

Три столові ложки соусу змішують із 3,8 літра води та невеликою кількістю мийного засобу. Таким розчином іноді обробляють кротовини, однак його компоненти можуть пошкоджувати рослини.

Як надовго позбутися кротів

Варто пам'ятати, що ефективність більшості народних засобів проти кротів науково не доведена. Навіть якщо тварини залишать оброблену територію, вони можуть переміститися в іншу частину городу.

Для надійнішого захисту грядок фахівці рекомендують використовувати дрібну металеву сітку. Її встановлюють на дні піднятих грядок або закопують по периметру на глибину близько 60 сантиметрів. Такий бар'єр перешкоджає проникненню кротів і допомагає захистити рослини.

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