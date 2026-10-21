Як правильно сушити цибулини гладіолусів, щоб уникнути цвілі

Гладіолуси потребують особливого догляду восени, адже їхні цибулини не витримують сильних морозів і можуть загинути, якщо залишити їх у ґрунті на зиму. Однак навіть після викопування посадковий матеріал легко втратити через неправильне сушіння або надмірну вологість.

Щоб навесні квіти знову тішили пишним цвітінням, важливо дотримуватися кількох правил підготовки та зберігання. Як правильно це зробити, розповідає Deccoria.

Коли потрібно викопувати гладіолуси восени

Найкращий час для викопування гладіолусів – після перших легких заморозків, які пошкоджують листя, але ще не призводять до промерзання землі. Ранні сорти можна викопувати приблизно через 6–8 тижнів після завершення цвітіння.

Не варто передчасно зрізати зелене листя, оскільки воно продовжує забезпечувати рослину поживними речовинами, необхідними для формування нової бульбоцибулини.

Викопувати гладіолуси бажано в суху погоду. Надмірна вологість ґрунту ускладнює подальше висушування та підвищує ризик розвитку грибкових захворювань.

Щоб не пошкодити посадковий матеріал, лопату або садові вила слід заглиблювати на певній відстані від стебла. Після викопування необхідно обережно обтрусити землю та оглянути кожну бульбоцибулину.

М'які, пошкоджені або вкриті підозрілими плямами екземпляри краще одразу відбракувати. На здорових рослинах стебла вкорочують, залишаючи приблизно 3–5 см над бульбоцибулиною.

Як висушити цибулини гладіолусів перед зимівлею

Правильне сушіння – найважливіший етап підготовки гладіолусів до зберігання. Якщо покласти недостатньо просушені бульбоцибулини в підвал, на них швидко може з'явитися пліснява.

Процедуру рекомендують проводити у два етапи.

Спочатку викопані бульбоцибулини залишають на свіжому повітрі. За сприятливої сухої погоди вони можуть просихати протягом одного-двох днів.

Після цього їх розкладають в один шар у неглибоких ящиках і переносять у тепле приміщення з хорошою вентиляцією. Оптимальна температура для цього етапу становить приблизно 27–30 °C, а тривалість сушіння – 2–3 тижні.

Важливо забезпечити постійний рух повітря. Не рекомендується використовувати холодні сараї чи гаражі з різкими температурними коливаннями. За таких умов на поверхні бульбоцибулин може утворюватися конденсат, який сприяє розвитку гнилі.

Після висушування стара зморщена бульбоцибулина легко відокремлюється від нової. Її потрібно видалити разом із залишками коренів і відмерлими лусочками.

Маленькі дочірні бульбоцибулинки також відокремлюють і зберігають окремо. Очищений посадковий матеріал залишають у теплі ще на кілька днів, щоб місця відокремлення підсохли та вкрилися захисним шаром.

За якої температури зберігати гладіолуси взимку

Після завершення сушіння бульбоцибулини переносять у прохолодне приміщення, де температура тримається в межах 4–9 °C, а відносна вологість повітря становить приблизно 70%.

Для цього підійде підвал або інше приміщення, захищене від промерзання. Зберігати гладіолуси можна в картонних коробках, паперових пакетах, полотняних мішечках чи дерев'яних ящиках із вентиляційними отворами. Головне, щоб повітря вільно циркулювало навколо посадкового матеріалу.

Поліетиленові пакети без вентиляції використовувати не варто, адже в них накопичується волога. Раз на кілька тижнів бульбоцибулини потрібно оглядати. Якщо з'явилися м'які ділянки, неприємний запах або сліди плісняви, уражені екземпляри слід негайно прибрати.

Як захистити гладіолуси від цвілі та гнилі

Під час зимового зберігання гладіолуси можуть уражатися кількома грибковими захворюваннями.

Сіра гниль особливо небезпечна для недостатньо висушених бульбоцибулин. Вона здатна розвиватися навіть за відносно низьких температур, спричиняючи розм'якшення та руйнування тканин.

Пеніцильозна гниль проявляється червоно-коричневими вдавленими плямами, а за підвищеної вологості – синьо-зеленим нальотом. Збудники часто проникають через механічні пошкодження.

Ще одна загроза – фузаріоз, який зазвичай починається з нижньої частини бульбоцибулини та поступово поширюється всередину. Щоб зменшити ризик зараження, гладіолуси не рекомендують щороку висаджувати на одному місці.

Крім грибкових захворювань, посадковому матеріалу може шкодити гладіолусовий трипс. Цей дрібний шкідник здатний зимувати на бульбоцибулинах, пошкоджуючи їхні тканини. Для стримування його розвитку рекомендують підтримувати температуру зберігання в межах 4–7 °C.

Раніше OBOZ.UA писав, як правильно провести вологозарядний полив, який може врятувати ваш сад від заморозків.