Як позбутися мошок у горщиках із квітами: дієві поради

Павутиння на листі, липкі плями, пожовклі пагони або дрібні комахи в горщику – усе це може свідчити про те, що кімнатні рослини потерпають від шкідників. Вивести непроханих гостей буває непросто, особливо якщо вони встигли розмножитися й поширитися на сусідні вазони.

Тому найкраща стратегія догляду тут – не чекати, поки проблема стане очевидною, а створити для рослин належні умови, регулярно оглядати їх і вчасно реагувати на перші ознаки зараження. У багатьох випадках обійтися можна без хімічних препаратів – достатньо правильно доглядати за рослинами та вчасно вжити заходів. Видання Університету Міннесоти розповіло, що потрібно робити, щоб не мати проблем зі шкідниками.

Очищення листя зміцнює імуні... Джерело: Pexels Розгорнути

Як запобігти появі шкідників

Створіть сприятливі умови для росту

Здорові кімнатні рослини краще витримують атаки шкідників, тому важливо добирати види відповідно до умов у помешканні. Перед купівлею з'ясуйте, скільки світла, вологи й тепла потребує конкретна рослина, та переконайтеся, що зможете забезпечити їй відповідний догляд.

Коли рослині бракує світла, ґрунт постійно перезволожений або, навпаки, пересихає, а температура повітря надто висока чи низька, вона слабшає. За таких умов їй складніше протистояти шкідникам, тож правильне розташування вазона й належний догляд – важлива частина профілактики.

Правильно поливайте рослини

Потреба у воді залежить від виду рослини, розміру горщика, температури та інших умов. Тому не варто поливати всі вазони за одним графіком: спочатку з'ясуйте, наскільки вологим має бути ґрунт для кожного з них.

Поливайте землю біля основи рослини, а не листя, і стежте, щоб зайва вода вільно витікала через дренажні отвори. Не залишайте вологу у піддонах, а зливайте її, щойно все стече. Надмірна вологість і поганий дренаж спричиняють загнивання коренів, а також створюють сприятливі умови для грибних комариків та інших небажаних організмів.

Враховуйте потреби рослин у поживних речовинах

Підживлюйте кімнатні рослини відповідно до їхніх потреб і періоду росту. Добрива найкраще вносити, коли рослина активно розвивається, а не тоді, коли вона перебуває у стані спокою.

Щоб не перевантажувати кореневу систему поживними речовинами, використовуйте половину рекомендованої виробником концентрації добрива. Надмірне підживлення не замінить належних умов вирощування й може зашкодити рослині.

Адекватний режим зволоження... Джерело: Pexels Розгорнути

Підтримуйте чистоту листя та горщиків

На поверхні ґрунту не повинні накопичуватися відмерлі листки, стебла й квіти. Регулярно прибирайте рослинні рештки, а листя протирайте вологою тканиною, щоб видаляти пил і бруд, які можуть погіршувати стан рослини. Не використовуйте засоби для надання листю блиску чи молоко: вони не потрібні для догляду і можуть залишати небажані нашарування.

Засохлі гілки та стебла також варто обрізати. Це допоможе підтримувати рослину в належному стані й полегшить виявлення можливих проблем.

Використовуйте чистий ґрунт і горщики

Для пересаджування кімнатних рослин беріть свіжий стерильний субстрат. Не використовуйте звичайну садову землю: разом із нею в горщик можуть потрапити шкідники та збудники хвороб. Так само не варто брати ґрунт із відкритих пакетів, які довго стояли надворі. Краще залишити його для вуличних контейнерів.

Перед посадкою переконайтеся, що горщик чистий, а з коренів рослини обережно змиті залишки старого ґрунту. Це особливо важливо, якщо ви пересаджуєте рослину, на якій раніше помітили шкідників.

Чому важливо виявляти шкідників якомога раніше

Знезараження матеріалів та і... Джерело: Pexels Розгорнути

Що раніше ви помітите комах, то легше буде зупинити їх поширення. Тому оглядайте рослини не лише тоді, коли вони починають хворіти, а й під час звичайного поливання, підживлення та прибирання. Особливо уважно перевіряйте нові вазони перед купівлею або внесенням до оселі рослин, які зимували надворі.

Оглядайте листя з обох боків, шукайте комах, павутиння, отвори, яйця та незвичні зміни забарвлення. Деякі шкідники дуже дрібні, тому для огляду може знадобитися лупа зі збільшенням у десять разів. Замість неї можна скористатися застосунком-лупою на смартфоні.

Звертайте увагу й на липкі блискучі плями – так звану медяну росу, яку виділяють попелиці, борошнисті червці та щитівки. Вона може з'являтися не лише на листках, а й на підвіконні, столі та інших поверхнях під рослиною. Перевіряйте також краї й заглиблення горщиків, їхнє дно та піддони: там можуть ховатися шкідники.

Новопридбані рослини бажано тримати окремо від решти протягом одного-двох тижнів. За цей час можуть проявитися ознаки зараження, і ви встигнете вжити заходів, не наражаючи на небезпеку весь домашній сад.

Для виявлення літаючих комах, зокрема білокрилок, грибних комариків, крилатих попелиць і трипсів, можна використовувати жовті або сині клейові пастки. Вони допомагають помітити шкідників, яких легко не побачити під час звичайного огляду. Деякі дрібні комахи, наприклад ногохвістки та грибні комарики, стають помітнішими під час поливання, коли починають рухатися.

Як боротися зі шкідниками кімнатних рослин

Прибрати шкідників можна і б... Джерело: Pexels Розгорнути

Якщо зараження незначне, часто можна обійтися без хімічних засобів. Спосіб боротьби залежить від виду шкідника, ступеня ураження та особливостей самої рослини. Насамперед варто спробувати механічне видалення комах і пошкоджених частин.

Промийте листя

Якщо шкідників небагато, протріть листя вологою паперовою серветкою, щоразу беручи чисту, аби не переносити комах на інші ділянки. Невеликі рослини можна обережно промити під струменем води в раковині, а великі – у душі. Стежте, щоб сильний напір не пошкодив листя й пагони.

Видаліть шкідників вручну

Великих комах і помітних шкідників, наприклад вуховерток, гусениць, слимаків і багатоніжок, можна зібрати вручну. Невелику кількість щитівок обережно знімають пилочкою для нігтів або іншим відповідним інструментом. Борошнистих червців можна прибрати пінцетом або ватною паличкою, змоченою спиртом, попередньо переконавшись, що такий спосіб не зашкодить рослині.

Частину шкідників можна змити сильнішим струменем води, якщо рослина витримає такий вплив. Коли комахи або їхні личинки перебувають у ґрунті, може знадобитися пересаджування у свіжий субстрат. Для цього використовуйте чистий горщик і обережно змийте стару землю з коренів.

Обріжте уражені частини рослини

Якщо шкідники оселилися лише на кількох листках, стеблах чи гілках, їх можна обрізати. Коли зараження поширилося сильніше, видаліть найбільш уражені частини – так буде легше доглядати за рештою рослини й контролювати ситуацію.

За серйозного зараження, залежно від виду рослини, іноді допомагає сильніше обрізування. Після процедури продовжуйте стежити за новими пагонами й листям, щоб вчасно помітити, чи не з'явилися шкідники знову.

Позбудьтеся рослини, якщо зараження надто сильне

Іноді рослина настільки пошкоджена, що боротися з комахами вже недоцільно. Якщо зараження сильне, а сама рослина серйозно постраждала, її може бути простіше викинути, ніж витрачати час і кошти на відновлення.

Це також допоможе захистити інші вазони від зараження. Якщо вирішили позбутися рослини, не залишайте її поруч із домашнім садом і не кладіть до компосту, якщо є ризик, що шкідники виживуть і поширяться далі.

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