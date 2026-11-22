Як посмажити свинячі відбивні з хрусткою скоринкою й не пересушити їх: ділимося лайфхаком

Щоб свинячі відбивні залишилися соковитими, відбийте їх до однакової товщини, запаніруйте й викладіть у розігріту олію. Підрум’яньте м’ясо з обох боків, а готовність перевірте термометром: у центрі шматка має бути не менше 63 °C. Тонкі краї висихають швидше, ніж готується товста середина, тому вирівняйте шматки молотком, не розплющуючи їх до прозорості. Для цього способу підійдуть шматки свинини без кістки завтовшки приблизно 1,5-2 см після відбивання.

Як приготувати соковиті відбивні

Редакція FoodOboz ділиться лайфхаком і корисними порадами, як правильно приготувати соковиті відбивні.

Як підготувати м’ясо до панірування

Покладіть свинину між двома шарами харчової плівки й легкими ударами вирівняйте товстіші ділянки. Промокніть поверхню паперовим рушником: на вологому м’ясі борошно збивається в грудочки, і панірування лягає нерівномірно. Посоліть і поперчіть відбивні з обох боків.

Насипте борошно та сухарі в окремі тарілки, а в мисці збийте яйце. Спочатку обваляйте відбивну в борошні й струсіть надлишки. Потім занурте її в яйце, дайте йому стекти й обваляйте м’ясо в сухарях, злегка притискаючи їх долонею. Тонкий рівний шар сухарів дає хрустку скоринку, а соковитість залежить від того, наскільки добре прогріється саме м’ясо.

У чому панірувати м’ясо. Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA

Як розігріти сковороду й підрум’янити відбивні

Розігрійте на середньому вогні сковороду з тонким шаром олії. Киньте в неї крихту сухарів: якщо вона відразу зашипіла, можна викладати м’ясо. У недостатньо гарячій олії панірування довше рум’яниться й вбирає більше жиру. Якщо олія димить, зніміть сковороду з вогню й дайте їй трохи охолонути.

Залишайте між шматками проміжки: коли відбивні лежать впритул, сковорода швидше охолоджується, а пара заважає скоринці підсохнути. Якщо всі порції не поміщаються вільно, смажте їх партіями. Коли нижній бік стане золотистим, переверніть відбивні лопаткою. Якщо сухарі темніють раніше, ніж прогріється середина, зменште вогонь.

Смажимо відбивні

Коли знімати свинину зі сковороди

Золотиста скоринка з’являється раніше, ніж м’ясо набирає потрібну температуру, тому перевіряйте середину окремо. Введіть щуп термометра збоку, щоб кінчик опинився в центрі найтовстішої частини й не торкався сковороди. Перевіряйте шматки окремо: навіть відбивні схожої товщини можуть приготуватися не одночасно.

Перекладіть готові відбивні на чисту тарілку й дайте їм відпочити не менше трьох хвилин перед нарізанням. Не накривайте їх щільно: під кришкою накопичується пара й розм’якшує скоринку. Поки м’ясо відпочиває, розкладіть по тарілках картопляне пюре або овочі.

Готові відбивні

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