Як підтримувати військових після полону: "Серце Азовсталі" передає досвід майбутнім психологам

Тренер із посттравматичного зростання (ПТЗ) проєкту ГО "Серце Азовсталі" Сергій Яровий провів тренінг для військових, які повернулися з російського полону та проходять реабілітацію в клініці ADONIS. До зустрічі також долучилися студенти магістратури кафедри клінічної психології університету імені Шупика, які мали змогу ознайомитися з практичним досвідом роботи з військовими.

Сергій Яровий провів тренінг... Джерело: «Серце Азовсталі» Розгорнути

Тема тренінгу – "Важливість роботи психологів". Учасники говорили про роль психологічної підтримки у відновленні після полону, особливості взаємодії з військовими та значення фахового супроводу на шляху посттравматичного зростання.

Для студентів зустріч стала можливістю побачити, як відбувається робота з людьми, які пережили травматичний досвід війни, поспілкуватися з військовими та отримати практичне уявлення про виклики, з якими стикаються психологи під час роботи з цією аудиторією.

Сергій Яровий провів тренінг... Джерело: «Серце Азовсталі» Розгорнути

"Повернення з полону – це лише початок складного шляху відновлення. Важливо, щоб поруч із військовим були люди, які розуміють його досвід, можуть вислухати, підтримати й допомогти знайти внутрішні опори. Водночас майбутнім психологам важливо ще під час навчання отримувати практичний досвід взаємодії з військовими, розуміти їхні потреби та особливості пережитого. Адже якісна підтримка починається з розуміння людини", – зазначив Сергій Яровий, захисник Маріуполя та тренер із посттравматичного зростання "Серця Азовсталі".

Сергій Яровий провів тренінг... Джерело: «Серце Азовсталі» Розгорнути

У своїй роботі проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" використовує методики посттравматичного зростання – підходу, який допомагає людині після пережитої травми не лише відновлюватися, а й знаходити нові сенси, внутрішні опори та можливості для подальшого життя. Один із ключових принципів цього підходу – "рівний – рівному", коли люди, які мають власний досвід війни та подолання її наслідків, підтримують інших на шляху відновлення.

Організація активно адаптує міжнародні практики посттравматичного зростання до українських реалій та впроваджує їх в Україні. Важливою частиною цієї роботи є не лише безпосередня підтримка оборонців Маріуполя та їхніх родин, а й поширення знань і практичного досвіду серед фахівців, які працюватимуть із ветеранами та іншими постраждалими від війни українцями.