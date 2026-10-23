Як не втратити людину після полону: "Серце Азовсталі" поділилося досвідом комплексної підтримки захисників

22 жовтня у Києві відбувся форум "Збереження та відновлення людського капіталу в умовах війни", організований громадською організацією "Точка Сходу". У панельній дискусії "Як не втратити людину після полону" взяли участь директорка ГО "Серце Азовсталі" Тетяна Мальцева та тренер із посттравматичного зростання Сергій Яровий. Вони розповіли про досвід підтримки оборонців Маріуполя після звільнення з полону та важливість супроводу на шляху відновлення й повернення до активного життя.

Форум «Збереження та відновл... Джерело: «Серце Азовсталі» Розгорнути

Повномасштабна війна створила нові виклики для збереження людського капіталу України. Особливої уваги потребують захисники, які повертаються з полону: після пережитого їм необхідно відновлювати здоров’я, адаптуватися до змін у собі та навколишньому світі, відновлювати стосунки з близькими й шукати нові життєві орієнтири.

Проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" вибудовує підтримку оборонців Маріуполя як комплексну систему, яка охоплює різні етапи повернення до цивільного життя. Робота починається ще до повернення захисника – з підтримки його родини, яка також потребує підготовки до зустрічі та подальшої адаптації. Після звільнення важливими складовими стають медична й психологічна допомога, забезпечення житлом, професійна орієнтація, працевлаштування та можливості для самореалізації."Ми розуміємо, що ветерану потрібна не окрема послуга в конкретний момент, а супровід на різних етапах – від повернення з полону до відновлення та самореалізації. Уся система підтримки "Серця Азовсталі" базується на підходах посттравматичного зростання (ПТЗ). Йдеться не про те, щоб забути пережите, а про можливість переосмислити досвід, знайти нові сенси й опори та поступово повернути контроль над власним життям. Відновлення має вести до наступного кроку – можливості працювати, реалізовувати себе, будувати майбутнє й брати активну участь у житті громади", – зазначила Тетяна Мальцева.

Важливою частиною цього процесу є підтримка людей, які мають подібний досвід. Саме на цьому ґрунтується принцип "рівний – рівному", за яким працюють тренери з посттравматичного зростання "Серця Азовсталі". Вони самі пройшли полон і можуть підтримати звільнених захисників не лише професійними знаннями, а й власним прикладом.Оборонець Маріуполя Сергій Яровий, який нині є тренером ПТЗ, наголосив, що долучати таких фахівців до підтримки важливо якомога раніше – ще під час перебування захисників у госпіталях. Після звільнення людина фізично повертається додому, однак шлях відновлення та адаптації лише починається. Зустріч із тим, хто пережив подібне й поступово повернувся до повноцінного життя, допомагає відчути, що ти не сам, і побачити можливість рухатися далі.

"Після полону дуже важко повірити, що хтось справді може зрозуміти, через що ти пройшов. Саме тому так важлива підтримка іншого ветерана – людини, яка знає цей досвід не з чужих слів. Коли поруч є той, хто теж пережив полон і сьогодні живе повноцінним життям, це дає надію. Ми зустрічаємо звільнених захисників ще в госпіталях, проводимо зустрічі й тренінги, супроводжуємо їх під час адаптації та допомагаємо зробити перші кроки до нового життя", – розповів Сергій Яровий.

ГО "Серце Азовсталі", створена за ініціативи Ріната Ахметова, вже підтримала 8 тисяч оборонців Маріуполя – безпосередньо або через допомогу їхнім родинам. Організація розвиває підхід посттравматичного зростання, щоб підтримка не обмежувалася подоланням наслідків пережитого, а допомагала захисникам знаходити нові можливості, відновлювати самостійність і будувати майбутнє.