Як нагріти воду під час блекауту: є кілька способів

Одна із головних проблем, з якою стикаються українці під час тривалих відключень електроенергії, це неможливість нагріти воду для приготування їжі та напоїв. У багатьох будинках, де немає газу, доводиться годинами чекати такої нагоди.

На щастя, існує кілька альтернативних способів, які допоможуть отримати гарячу воду або окріп без доступу до електромережі. OBOZ.UA розповідає про ці способи та про те, як скористатись ними правильно. Адже вкрай важливо дотримуватися правил безпеки і зважати на обмеження кожного способу.

На газовому туристичному пальнику

Туристичний пальник – один із найзручніших варіантів для нагрівання води без електрики. Він працює від невеличкого газового балона або картриджа, швидко нагріває посуд і не потребує складного встановлення. Достатньо поставити на пальник чайник або невелику каструлю з водою.

Користуватися таким пристроєм потрібно лише в добре провітрюваному приміщенні, а краще – на відкритому повітрі. Все через ризик утворення чадного газу. Пальник при цьому має стояти на рівній, стійкій і негорючій поверхні, подалі від штор, меблів та інших легкозаймистих предметів. Не можна залишати його без нагляду або використовувати поблизу відкритого вогню газові балони, які не призначені для цього.

Гаджети на газових балонах д... Джерело: Pexels Розгорнути

На портативній газовій плитці

Портативна газова плитка може стати альтернативою звичайній кухонній плиті. Вона зазвичай працює від змінного газового картриджа, а деякі моделі під'єднуються до більших балонів. На такому пристрої можна нагріти воду в чайнику або каструлі так само, як на домашній плиті. І навіть приготувати щось просте.

Перед використанням варто перевірити справність пристрою та з'єднань, а також переконатися, що немає витоку газу. Плитку слід встановлювати на рівну поверхню і не накривати її корпус або балон. Використовувати такі прилади в закритих приміщеннях можна лише тоді, коли це прямо дозволено виробником: більшість моделей розраховані на використання надворі. У жодному разі не можна ставити плитку на протяг або поруч із легкозаймистими матеріалами.

На багатті або мангалі у дворі

Якщо у вас є приватне подвір'я або доступ до безпечного місця біля багатоквартирного будинку, воду можна нагріти на багатті чи мангалі. Для цього підійде металевий чайник або каструля, яку можна поставити на решітку чи спеціальну підставку над жаром.

Розпалювати багаття потрібно лише у спеціально відведеному місці, подалі від будівель, дерев і сухої рослинності. Не можна використовувати для розпалювання бензин чи інші легкозаймисті рідини. В процесі не залишайте вогонь без нагляду, а після нагрівання води повністю загасіть жар.

Нагріти воду можна на багатті. Джерело: Pexels

На спиртівці

Спиртівка – компактний пальник, у якому як паливо використовують спирт (зазвичай етиловий або ізопропіловий). На відміну від пальника чи газової плитки вона не створює ризику викиду чадного газу. Проте і гріє не так швидко. На ній можна підігріти невелику кількість води в металевому кухлі або маленькій каструлі.

Використовуйте лише паливо, передбачене виробником, і не доливайте його в спиртівку, поки вона горить або ще не охолола. Прилад має стояти на стійкій негорючій поверхні, подалі від усього, що може зайнятися. Через використання відкритого полум'я спиртівку не можна залишати без нагляду.

На свічках

Свічки можуть бути джерелом тепла, але для нагрівання води це не надто ефективний спосіб: процес триватиме довго, а кілька свічок не обов'язково дадуть достатньо тепла, щоб закип'ятити воду. Ними радше можна підтримувати температуру раніше нагрітої води. Якщо ви використовуєте спеціальну конструкцію для підігрівання посуду свічками, важливо при цьому чітко дотримуватися інструкції виробника.

Не варто споруджувати саморобні пристрої з банок, цеглин чи інших підручних матеріалів або ставити посуд безпосередньо на свічки. Полум'я потрібно тримати подалі від тканин, паперу й меблів, а свічки – встановлювати на стійку негорючу поверхню та в жодному разі не залишати без нагляду.

Спиртова лампа не виділяє ча... Джерело: Md Ariful Islam Розгорнути

В автомобільному чайнику

Автомобільний чайник працює від бортової мережі на 12 В і зазвичай підключається до роз'єму автомобільного прикурювача. Він дає змогу нагріти воду в дорозі або під час відключення електроенергії, якщо є доступ до автомобіля.

Варто враховувати, що такі чайники зазвичай нагрівають воду повільніше за звичайні електричні. Перед використанням перевірте, чи відповідає потужність чайника допустимому навантаженню роз'єму та електросистеми автомобіля. Не залишайте прилад увімкненим без нагляду: тривала робота може розрядити акумулятор, особливо якщо двигун вимкнений. Також не використовуйте чайник у салоні автомобіля під час руху, якщо це відволікає водія.

У термопоті або чайнику, підключеному до зарядної станції

Якщо вдома є зарядна станція, до неї можна під'єднати звичайний електричний чайник або термопот. Останній зручний тим, що не лише нагріває воду, а й підтримує її температуру, тож не доведеться щоразу вмикати прилад заново.

Однак перед підключенням потрібно перевірити характеристики техніки та зарядної станції. Потужність чайника часто становить 1500-2200 Вт, тому не кожна станція здатна його живити. Важливо, щоб її максимальна вихідна потужність була не нижчою за потужність приладу. Також слід зважати на ємність акумулятора: нагрівання повного чайника може витратити значну частину заряду. Термопот зазвичай споживає менше електроенергії під час підтримання температури, але саме нагрівання води також потребує чимало енергії. Не перевищуйте допустиме навантаження станції та дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо її експлуатації.

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